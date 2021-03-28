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「旅遊泡泡成真」　惠恕仁：帛琉受到美國幫忙收到第一批疫苗

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,外交部長吳釗燮在場迎接。（圖／記者李毓康攝）

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日下午4時搭專機抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮親自接機。惠恕仁將展開5天4夜的訪問，推廣帛琉觀光與醫療合作，4月1日搭首波前往帛琉的「旅遊泡泡」班機返國。這除了是惠恕仁上任後首度出訪，也是國際疫情後首位訪台的外國元首，深具重大意義。

惠恕仁特別戴上台灣和帛琉國旗的口罩。惠恕仁致詞時首先表示，跟台灣所有兄弟姊妹帶來帛琉最溫暖的問候，內人和他很興奮來到台灣，同行的還有兩位大使，今天隨行還有幾位成員包括眾議院衛生社會及文化委員、帛琉旅遊管理局、主管經濟發展和復甦的官員、衛生部成員、前眾議院議長等。

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,外交部長吳釗燮在場迎接。（圖／記者李毓康攝）

▲帛琉總統惠恕仁戴著印有台灣和帛琉國旗的口罩。（圖／記者李毓康攝）

惠恕仁指出，今天真的非常非常興奮可以來到台灣，吳釗燮之前1月來到帛琉的時候，兩人有見面，當時他還沒想到這一天會那麼快成真，很高興也準備好要啟動台灣帛琉之前的旅遊廊道，或稱為無菌廊道、旅遊泡泡，無論名稱如何，相信這樣的旅遊模式，都是絕無僅有的首例。

惠恕仁提到，旅遊泡泡是在疫情方面絕對非常安全，之有以可以有這樣的成就，非常感謝蔡英文總統的領導和台灣衛福部控制住疫情，才能夠有這樣的成績，而帛琉的大家都非常努力，帛琉的衛生部門非常努力，台灣的疾管署來帛琉考察，得以見證這真的是一個不需要擔心的地方之後，才得以實現旅遊計劃；此外，此行也有美國駐帛琉大使，帛琉非常得力於美國的幫助，能一同前來是非常重要的一件事情，「沒有他的話，帛琉沒有就沒辦法收到第一批疫苗，參與美國的防疫計畫」，今天旅遊泡泡能成真，有賴於台帛美三方的共同努力。

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,外交部長吳釗燮在場迎接。（圖／記者李毓康攝）

▲吳釗燮迎接惠恕仁。（圖／記者李毓康攝）

惠恕仁提及，能開啟旅遊泡泡，需要互相信任，台灣是對抗疫情非常成功的典範，有信心跟台灣共同努力，非常期待台灣旅客到帛琉，這個計劃展現兩邊共同對抗疫情，要能達到哪一方邊境沒有危險，非常需要互信的要素，當然這樣的互信，有科學上的根據，無法保障沒任何危險，但都準備好了，歡迎台灣旅客來美麗的帛琉，感謝台灣熱忱款待，期待一睹台灣風景和吃台灣美食，並進一步升化兩邊關係。最後，惠恕仁用中文說「謝謝」。

根據行程規劃，惠恕仁3月28日抵達桃園國際機場，3月29日一早前往新光醫院慰問住院的帛琉民眾，並做健康檢查，同日晚間於台北晶華酒店舉辦國際記者會，除了發表談話，也接受各國媒體的訪問，結束後接受行政院長蘇貞昌晚宴款待。

惠恕仁3月30日上午參訪北部企業，下午進總統府與蔡英文見面，晚上和蔡英文共進晚餐；3月31日上午到南部拜訪船舶製造和水產養殖業者，4月1日搭「帛琉泡泡」首航班機返回帛琉，離台時，也由吳釗燮代表台灣送機。

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關鍵字：

惠恕仁蔡英文旅遊泡泡帛琉

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