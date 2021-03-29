▲女戰神出招「金廈泡泡」有望？陳時中：重啟小三通樂觀其成。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

台帛泡泡4月1日即將啟動，帛琉總統惠恕仁28日也提前來台展開5天4夜訪問，推廣帛琉觀光與醫療合作。國民黨立委陳玉珍今（29）日詢問，「帛琉旅遊泡泡都啟動了，金門是否也能重啟小三通？」衛福部長陳時中回應，陸委會沒有意見的話，衛福部不會反對，自己也樂觀其成，一切都交由地方政府與陸委會決議。

為防堵新冠疫情，中央流行疫情指揮中心嚴管邊境，來台旅客需居家檢疫14天，除非從低風險或中低風險國家入境，才能將居家簡易縮短到5至7天。

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金門縣政府提出的「金廈泡泡」為兩週開一班船，讓少數人來台，入境前也要完成相關檢驗，並進行14天居家檢疫。不過，陳時中日前表示，要疫苗覆蓋率達6成才會重啟國門，鑑於台灣疫苗取得少、施打速度慢，短期內恐難以執行。

立法院衛環會上午召開「有關COVID-19疫苗施打後，相關效益、異常通報之統計、分析及資訊公開，與未來整備規劃」。陳玉珍表示，小三通也是國境，若持續關閉，對經濟影響甚鉅。陳時中對此回應，金門要重啟小三通，衛福部不會反對。

陳玉珍追問，「陸委會說要看衛福部意思，衛福部又要看陸委會，現在是互踢皮球？」陳時中回應，「我的意思陸委會沒有意見的話，衛福部不會反對。」他也強調，衛福部在防疫上沒有意見，甚至樂觀其成，但還是交由地方政府與陸委會決議。