「藍白合」同框侯友宜？　柯文哲：一起帶團隊解決市民需求

記者楊蕓／新北報導

一年一度的雙北論壇29日登場，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜同台出席關心雙北建設，仍被外界解讀是「藍白合作」。兩人會後一起接受訪問時，都避談政治問題，柯文哲強調，市政交流不涉及藍白合作，侯友宜也說，讓雙北共好沒有什麼誰跟誰合作，就是一起帶著團隊解決雙北市民的需求。

▲柯文哲、侯友宜出席雙北論壇。（圖／記者楊蕓攝）

今年雙北論壇選在「五股夏綠地（前五股垃圾山）」舉行，會議開始前，侯友宜親為柯文哲市長團隊導覽垃圾山整治的過程，抵達活動會場後，侯、柯致詞並交換禮品，侯友宜送給柯文哲「青春山海線紀念風味禮盒組」；柯文哲則送給對方「文山木柵鐵觀音茶葉禮盒」，以及後疫情時代台北市產業政策白皮書。

雙北論壇聚焦討論的議題包括樹林萬大線規畫、淡北道路開發、環狀線營運等市政建設，不過，原訂要進行一小時的閉門會議，不到30分鐘就結束，會後由侯友宜、柯文哲一起接受媒體聯訪。

除了雙北論壇中達成的共識外，媒體也關注在雙方合作溝通順暢的情況下，「藍白合」的合作是否更有機會。對此，柯文哲表示，今天來是市政交流，不涉及藍白合作，且大台北生活圈不會因為行政區的劃分就切開，每天都有很多問題要一起協調，柯強調，這是一個很常態的工作平台，跟「藍白合」都沒有關係。

侯友宜也表示，與柯市長就是讓雙北共好，「沒有什麼誰跟誰合作，就是柯市長跟侯市長兩個一起面對，帶著團隊解決雙北市民的需求。」

有媒體詢問，柯文哲、侯友宜怎麼看彼此都是2024的熱門人選，柯文哲僅說，「以後的事，以後再去煩惱好不好」，侯友宜則強調，他們現在身為雙北市長，作為市長面對的問題先解決，好好做事才是最重要的。

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