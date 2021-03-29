雙北論壇「五股夏綠地」登場　侯友宜：北台灣崛起要從中心點開始改變

記者楊蕓／新北報導

一年一度的雙北論壇訂於29日登場，今年的雙北論壇由新北市主辦，地點選在五股垃圾山，討論議題將聚焦於交通、環保、防疫，包括樹林萬大線規畫、淡北道路開發、環狀線營運等。新北市長侯友宜表示，如果北台灣要崛起，就要從中心點開始改變，也就是五股垃圾山，盼透過今天的會議，解決雙北共同面對的問題，創造雙北共榮。

▲柯文哲、侯友宜出席雙北論壇。（圖／記者楊蕓攝）

雙北兩市154件合作方案中，已完成125案，29案持續推動中。侯友宜致詞時表示，很多案子能有進展的就快速推動，有些需要大家要做好討論的，仍然持續溝通，不但互相包容、體諒，更互相尊重，在雙北副市長之前的討論，謝謝台北市在很多議案上，給新北滿滿支持。

侯友宜表示，這次邀請柯市長來到新北市的「五股夏綠地」，也就是過去的垃圾山，主要是雙北加上桃園有一千萬人口，「如果北台灣要崛起，就要從中心點開始改變，也就是五股垃圾山」，侯友宜說，30年來，很多人想挑戰整治垃圾山，但一直沒把它完成，他的團隊上任以來致力於五股垃圾山的環安、治安、公安做全面改造，經過一年半，合法納管680餘家違法工廠中的163家，並將原有髒亂環境轉型成乾淨綠地。

侯友宜也特別提到，柯文哲剛剛詢問他，目前合法暫時納管的廠房要存在多久？侯友宜表示，這些合法建築物會直到擴大五股都市計畫宣布後才會開始整形。除了五股夏綠地以外，新北市在很多交通路網、產業園區介接、雙北教育等共同生活圈，會在今天會議做詳細討論並做出決定，期待雙北共同面對的問題，能夠解決，創造雙北共榮。

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