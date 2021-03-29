雙北論壇登場！柯文哲、侯友宜討論重點曝光　盼「共創共榮」





▲新北市長侯友宜（左）出席由台北市政府舉辦的2020年雙北論壇，並與台北市長柯文哲（右）握手。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、楊蕓／台北報導

一年一度的雙北論壇訂於29日登場，此次由新北市主辦，地點選在五股垃圾山，由台北市長柯文哲與新北市長侯友宜兩人親自出席，討論議題將聚焦於交通、環保、防疫，包括樹林萬大線規畫、淡北道路開發、環狀線營運等。

根據新北市政府的規劃，今年雙北論壇將選在五股垃圾山的「楓江關係企業」，原因是新北市2019年9月推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，但仍受於於洪水平原管制區，若要解禁必須配合台北市社子島高保護措施完成，新北藉此分享五股整頓成果；當日也會公布，五股垃圾山將改名為票選最高的五股夏綠地。

台北市政府發言人陳智菡表示，會就各項民生焦點與雙北交流，例如共推雙北批發市場供應人代號實名制，讓市民吃得更心安，又如懸宕已久的八里污水廠移交問題，「過去雖已召開多場清點會勘，新北皆因故未能參與，本次希望能在雙首長會議進行實質討論。」

陳智菡強調，雙北共同的生活圈，兩市市民交流密切，除一年一度市長層級會議外，雙北間也由副市長層級相互聯繫，積極推動各項合作案，例如雙北首度以兩個城市聯名共同申辦2025年世界壯年運動會，交通、環保永續等議題，也有賴兩市密切合作，共同提升市民生活品質。

而新北市長侯友宜29日受訪時也表示，侯友宜表示，五股是大台北1000萬人口的中心點，過去垃圾山影響了這裡的發展，因此這一年半以來，特別整頓五股垃圾山的環安、治安、空汙，並積極掃蕩黑道幫派，讓原有的土地重新規劃為綠地。

侯友宜今天上午正式宣布，五股垃圾山取新名為「五股夏綠地」，盼能翻轉五股新面貌，同時也可以藉這機會將五股的擴大都市計畫、洪水平原管制線逐一解除，帶動產業、塭仔圳及整個大台北中心的發展。

侯友宜表示，五股的整頓年底就會告一段落，今天的雙北論壇邀柯市長到五股夏綠地舉行，最重要的就是要創造雙北的共榮，「台北的不足新北可以補，新北的不足台北可以來補」，而未來還有很多開發都跟大台北有關係，新北會與台北共創雙贏，讓大台北成為帶動台灣發展的領頭羊。

談到論壇中聚焦的議題，是否包括雙北爭議的淡北道路、環狀線經營權等，侯友宜表示，每個市長都要面臨他的問題，但只要站在雙北，所有市民共同的期待就是讓雙北能夠帶動經濟產業、民眾能安居樂業，這也是兩方市長的共同心願，即使意見有點不一樣，也要互相尊重、攜手合作，共同來面對。

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