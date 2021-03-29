侯友宜提雙北創造共榮　柯文哲不忘送上「數位轉型白皮書」

▲柯文哲、侯友宜出席雙北論壇。（圖／記者楊蕓攝）

記者袁茵／台北報導

一年一度的雙北論壇於29日登場，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜於下午2時碰面，一同走過綠美化過後用地、聽取簡報後，抵達活動會場致詞並交換禮品，只見侯友宜送給柯文哲「青春山海線紀念風味禮盒組」，而柯文哲則選擇送給對方「文山木柵鐵觀音茶葉禮盒」，以及後疫情時代台北市產業政策白皮書，十分特別。

雙北論壇於29日下午2時於五股新冪境綠地公園登場，兩人一同準時抵達活動現場，由於此次是新北市政府主辦，因此侯友宜的車輛停在前端，由侯友宜先下車迎接柯文哲，兩人一起走過新冪境綠地公園，並聽取由新北市政府進行的五股垃圾山環境整頓及綠美化成果報告。

一路上柯文哲與侯友宜皆未回應媒體提問，在進入會場前站在定點供媒體拍照，不過兩人經過媒體提醒之後，才想起來要握手；而後方的台北市副市長黃珊珊被問到關於2022選戰議題，則笑笑的不予回應，僅說自己正在工作。

隨後柯文哲與侯友宜抵達活動會場進行致詞，侯友宜表示，柯文哲剛剛詢問他，目前合法暫時納管的廠房要存在多久？這些合法建築物會直到擴大五股都市計畫宣布後才會開始整形。除了五股夏綠地以外，新北市在很多交通路網、產業園區介接、雙北教育等共同生活圈，會在今天會議做詳細討論並做出決定，期待雙北共同面對的問題，能夠解決，創造雙北共榮。

柯文哲致詞時提及，雙北有很多事情會牽扯在一起，爭議一定會有，不過爭議不重要，重要的是解決機制，不論是過去1280月票，或是街頭藝人登記等，既然是在一個生活圈內，就解決掉並給人民方便，今天就是將過去一年還沒解決的事情討論出來，並一同解決。

隨後進入交換禮品階段，侯友宜先是送上「青春山海線紀念風味禮盒組」，而柯文哲則是送了「文山木柵鐵觀音茶葉禮盒」，以及後疫情時代台北市產業政策白皮書，令在場媒體相當不解。會後，有媒體詢問柯文哲為什麼要送白皮書？柯文哲並未正面回應。

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