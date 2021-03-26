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養殖水產賺太少　現地轉型務農種「高經濟作物」...138株全被扣

▲周姓嫌犯在麥寮鄉一處魚塭種植大麻，24日遭檢警搜索當場逮獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲周姓嫌犯在麥寮鄉一處魚塭種植大麻，24日遭檢警搜查扣多達138棵大麻活株。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣水林鄉一名姓男子於多處栽種大麻，檢警獲報後，雲檢檢察官李文潔指揮警政署保安警察第三總隊第一大隊、台中大甲警分局、清水警分局及雲林臺西警分局等組成專案小組，於24日持搜索票至水產養殖場搜索，驚見大麻農場，當場逮捕周嫌並查扣大麻活株及工具，全案依栽種製造二級毒品罪嫌偵辦中。

檢警指出，年約56歲的周嫌在雲林縣海線地區從事水產養殖多年，熟知麥寮鄉地處偏僻，養殖場四周較少鄰居，先在室內以照明設備對大麻幼苗進行24小時長燈照射，再移植大型盆栽後移往戶外庭院，以天然日照方式種植，並採取大麻花進行乾燥，販售牟利。

▲周姓嫌犯在麥寮鄉一處魚塭種植大麻，24日遭檢警搜索當場逮獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲周嫌將成株移植室外日照生長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

3月24日下午，警方持法院核發之搜索票，至雲林縣麥寮鄉某水產養殖場等處所進行搜索，當場逮捕周嫌，並查扣大麻活株138株、乾燥大麻花80枝、電子磅秤1台、栽種大麻種植照明設備1批、烘乾機1台、溫濕度計、自動灑水器、培養土、肥料、加工工具剪刀等證物。

▲周姓嫌犯在麥寮鄉一處魚塭種植大麻，24日遭檢警搜索當場逮獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲周姓嫌犯在麥寮鄉一處魚塭種植大麻，24日遭檢警搜查扣多達138棵大麻活株。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署表示，將持續往上溯源，查緝大麻販售網絡，並呼籲民眾，大麻因屬於中樞神經迷幻劑，施用造成認知能力減退，對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」等精神疾病，我國列管為第二級毒品，切勿好奇吸食而損害身心健康，共同杜絕毒品之侵害。

▲周姓嫌犯在麥寮鄉一處魚塭種植大麻，24日遭檢警搜索當場逮獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲周嫌將大麻批曬乾燥後販賣牟利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲周姓嫌犯在麥寮鄉一處魚塭種植大麻，24日遭檢警搜索當場逮獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲周姓嫌犯在麥寮鄉一處魚塭種植大麻，2遭檢警搜查扣多達138棵大麻活株並查扣犯罪器具一批。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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