單日爆發5千隻　林內鄉為紫斑蝶北返祈福送特色口罩

▲平地賞蝶可帶相機或使用手機錄影，最佳紀錄可以使用「慢動作錄影」，播放時觀察效果較佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉公所今(27)日在林內鄉觸口及成功國小紫蝶故事館，熱鬧舉辦紫斑蝶季活動，由茂林國家風景區管理處處長柯建興將標記代號為ML0327的紫斑蝶交接給林內鄉長張維崢，象徵傳承守護紫蝶的信念，為紫斑蝶北返之路祈福平安，共同宣讀愛護紫蝶宣言「國道讓蝶道 雲林人的驕傲」。

▲紫斑蝶活動季開跑。（圖／林內鄉公所提供）

林內鄉公所積極推動紫斑蝶保育工作，3月中旬已有先遣部隊抵達，單日累計約有3、4千隻，最高量一分鐘約50隻，待天氣回溫後在下週可期待紫斑蝶大量飛出。

林內鄉鄉長張維崢化身為護蝶及防疫大使，特別於現場發放限量紫斑蝶主題口罩給遊客，宣導遊客除了欣賞紫斑蝶外，也不忘做好防疫工作，為期兩週的系列活動邀請全國民眾一起到林內鄉漫步賞蝶。

此次活動規劃闖關遊戲，闖關方式為三個闖關卡集滿二個章即可兌換限量宣導品，周邊還有豐富多元的表演及DIY體驗活動，還包括推廣優良農特產的林內味市集、認識紫斑蝶的生態導覽、林內DOC課程體驗站及好禮摸彩活動，歡迎大家一起來賞蝶抽好禮，帶回滿滿的收穫。

張維崢誠摯邀請全國民眾於紫斑蝶季活動期間－3月27日、3月28日、4月2日、4月3日到暢遊林內鄉，欣賞絕美蝶影，一起成為守護紫斑蝶的一份子，讓每年飛舞的紫斑群成為林內鄉最美的風景。

另外公所清潔隊及政風室於活動現場也辦理資源回收宣導及反詐騙宣導，宣導活動中有趣味的有獎徵答並且可兌換精美小禮物，希望藉此提升民眾對資源回收、垃圾分類的觀念及詐騙手法，以達到垃圾減量並減少資源浪費與確保民眾財產安全。