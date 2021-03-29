　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

記者吳美依／綜合報導

長榮貨輪長賜號23日擱淺至今，終於在當地時間29日凌晨4時許（台灣時間29日上午10時許）上浮，船身重新擺正。埃及總統運河計畫顧問、前蘇伊士運河管理局（SCA）主席馬米甚（Mohab Mamish）證實，整艘貨輪目前皆可自由移動，正在接受初步檢查。他預測，運河將於當地時間29日上午11時（台灣時間29日下午5時）恢復通行。

▲▼ 長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河至今。（圖／達志影像／美聯社）

長賜號目前確定部分脫淺，幾乎完全重新浮上水面；《路透社》引述航運消息人士說法指出，其引擎已經重新啟動，正在接受移動前的初步檢查，回歸「正常航線」（normal course）。

長賜號擱淺蘇伊士運河，導致國際航運嚴重受阻，全球多達450艘船隻都在等待運河恢復暢通，全球每日貿易損失預估高達90億美元，使得原本就被疫情衝擊的供應鏈負擔更加沉重。另一些船隻決定改走非洲南端的好望角，但航程將增加大約2周，可能導致物流延誤。

運河管理局歷經週末期間的疏濬作業，已經挖走深約18公尺、2.7萬噸的泥沙，派出14艘拖船朝著3方向牽引，嘗試以此方法讓長賜號脫困。主席拉比（Osama Rabie）先前就曾透露，一旦船隻完全浮上水面，就會恢復運河通行。

《紐約時報》等多家外媒也引述專家預測說法報導，運河於當地時間29日將迎來一波異常強烈的「大潮」（spring tide/king tide），滿潮水位將上升高達18英吋（大約46公分），可望成為貨輪脫淺的大好機會。

►更多「大排長榮」系列報導

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►任天堂SWITCH 動森遊戲主機組＋健身環，限時特價只要12990元！

ET快訊
老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」　小7歲妻崩潰
吃壽司見短裙妹「跨坐男友大腿」！右手羞抓這隻
快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高中少年遭馬桶刷「強插肛門」！男同學強拖廁所手淫　精尿噴滿臉

西爪哇煉油廠大火！天空現詭異橘紅　民宅牆震出裂縫

美國史上最「短命」總統！就職後「睡一覺醒來就卸任」僅當1天

快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

1天14次龍捲風襲擊！2男開車被龍捲風捲走　1分鐘震撼影片曝光

即／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線

蘇伊士航行規定多！20年船長揭「關鍵領航員」地位：沒他不能開船

北韓批聯合國「雙標仔」！稱試射展現主權：怎不講美國空襲敘利亞

IS襲擊莫三比克天然氣重鎮！　「12歲兒被斬首」在無助的母親前

運河堵全球96億貨物…90％沒保延誤險！　IKEA有110櫃卡長賜號上

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

高中少年遭馬桶刷「強插肛門」！男同學強拖廁所手淫　精尿噴滿臉

西爪哇煉油廠大火！天空現詭異橘紅　民宅牆震出裂縫

美國史上最「短命」總統！就職後「睡一覺醒來就卸任」僅當1天

快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

1天14次龍捲風襲擊！2男開車被龍捲風捲走　1分鐘震撼影片曝光

即／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線

蘇伊士航行規定多！20年船長揭「關鍵領航員」地位：沒他不能開船

北韓批聯合國「雙標仔」！稱試射展現主權：怎不講美國空襲敘利亞

IS襲擊莫三比克天然氣重鎮！　「12歲兒被斬首」在無助的母親前

運河堵全球96億貨物…90％沒保延誤險！　IKEA有110櫃卡長賜號上

高中少年遭馬桶刷「強插肛門」！男同學強拖廁所手淫　精尿噴滿臉

玖壹壹「學生服」萌樣曝光PK羽球　被封「國中念最久的天團」！

桃園大專青年學生公部門暑期工讀報名開跑　422名額儘速報名！

2萬元貨款不見了！高雄男急報案　警調監視器怒了：做賊喊抓賊

父子之爭延燒！黃育仁將角逐東元董事改選　提出七席董事名單

長賜號重新上浮！挖土機得救「油價」卻崩了　鄉民曝：已經降7元

「台灣巷口炒飯」觀看數超衝擊！一滑都是老外　網點2關鍵：難怪

上空尬2比基尼妹！環球百貨最狂風景「男客猛看」　真實身分曝光

GUESS被踢爆仿冒「最火手袋」秒下架　連PRADA、DIOR也全都仿好仿滿

竹縣議員「祖墳釘樁」　廖大乙：被下降頭恐絕子絕孫...這招破解

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

國際熱門新聞

長賜號現場「脫困畫面」曝光

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

限動PO紅酒照…酒杯洩「全裸倒影」！

長賜號虧損全由日本船東埋單！日網怒：拒買台灣鳳梨

快訊／長賜號上浮成功！

即／長賜號「幾乎完全浮起」！

憶接長賜號任務第一時間...怪手司機：被騙了！

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

321艘船卡運河！他估長賜號脫困：最快24hrs

長賜號引擎重啟　回歸「正常航線」

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

16歲少女中7000萬　18年後唏噓現況曝

即／長賜號 重大進展！　船身接近擺正

船頭下方發現巨石　長賜號脫困難度再提升

更多熱門

相關新聞

長賜號引擎重啟　回歸「正常航線」

長賜號引擎重啟　回歸「正常航線」

長榮貨輪長賜號（Ever Given）29日確定部分脫淺，幾乎完全重新浮上水面，路透引述航運消息人士說法指出，長賜號引擎現已重新啟動，正在接受移動前的初步檢查，回歸「正常航線」（normal course）。另據NBC的說法，長賜號現已80%脫淺，大大增添蘇伊士運河在短時間內重啟通行的希望。

女童絆倒電熱壺大腿燙傷　美女醫曝可能後遺症

女童絆倒電熱壺大腿燙傷　美女醫曝可能後遺症

即／長賜號「幾乎完全浮起」！

即／長賜號「幾乎完全浮起」！

機車被貼「這格我停了20年」...5000人傻眼

機車被貼「這格我停了20年」...5000人傻眼

新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非

新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面