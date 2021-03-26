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麥寮六輕南亞海豐總廠火警調查出爐　雲林環保局加重裁罰45萬

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，今遭雲林縣環保局依《空污法》加重裁罰45萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

3月24日晚間台塑六輕廠內南亞公司海豐總廠(INA)發生火警事件，雲林縣政府調查結果出爐，初步判定主因為樹脂槽壬醛洩漏引起火災，雲林縣政府環保局今（26）日依違反《空氣污染防制法》第32條第1項及裁罰準則之規定，加重處分處45萬元罰鍰。

雲林麥寮六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)在3月24日晚間18時45分傳出火警，台塑監測中心經查係南亞海豐異壬醇廠(INA)樹酯倉庫內有小火花並有黑煙產生，現場燃燒物質為初壬醛＋樹脂、無人員受困、無火煙，非爆炸情事，燃燒面積約3平方公尺，雲林消防局派出麥寮、北五、第三大隊等單位進行射水降溫。

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）

▲台塑監測中心經查係南亞海豐異壬醇廠(INA)樹酯倉庫內有小火花並有黑煙產生，現場燃燒物質為初壬醛＋樹脂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，案發後縣府與中央相關單位於發生當下隨即進場掌握現況，現場人員立即以手持滅火器進行滅火，同時遮斷入料及製程停車，消防局協助現場灑水降溫作業、環保局進廠稽察、中區職安中心瞭解事故原因、中區環境事故專業技術小組進行周邊環境監測。

案發後雲林縣環保局隨即派員於事故地點上下風處採集7個鋼瓶及6個採氣袋空氣樣品，另針對下風處魚塭採集2個樣品、土壤4點次樣品及水質採3組樣品。雲林縣環保局今表示，分析空氣品質監測數據發現揮發性有機物疑受事故影響而提升。

雲林縣環保局說明，環保局分析空氣品質監測數據，包括石化監測車(蚊港安檢所、麥寮國小許厝分校)、環保署測站(麥寮、台西)、特工測站(麥寮、台西)，晚間7點台西特工測站TVOC濃度為32ppbv，有上升趨勢，晚間8點下降至10ppbv，顯示TVOC濃度上升疑受事故影響。

▲雲林麥寮六輕工業區24日晚間南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)傳出火警，無明顯火煙，僅黃燈照映亮光。（圖／民眾提供）

▲雲林消防局派出麥寮、北五、第三大隊等單位進行射水降溫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，中區環境事故專業技術小組亦於現場進行PID量測，事故地點下風處TVOC濃度值為26.55ppb，本月25日再次進行量測TVOC濃度值為1.32ppb。另針對鋼瓶及水質採樣，若後續分析結果，倘超過周界及水質排放標準，將依法告發處分外，並依裁罰基準加重處分。

雲林縣長張麗善表示，消防局已著手調查起火原因，要求六輕限期提送事故報告並落實工安，廠區管線及設備元件定期檢修、加速汰換、落實人員教育訓練，以確保工安。此次火警事故案件，今依違《空氣污染防制法》加重裁罰45萬元；水質採樣部分後續分析結果，若超過周界及水質排放標準，也將依法告發並加重處分

快訊／麥寮六輕大火「黑煙竄天」！8消防車噴水灌救

▲現場燃燒物質為初壬醛＋樹脂、無人員受困、無火煙，非爆炸情事，燃燒面積約3平方公尺，圖中黃光為探照燈光，並非火苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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