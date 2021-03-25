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雲林誠實商店惡賊落網！無良男偷廢電池　竟裝善人喊：送遊民

▲警方於24日晚間查緝陳姓犯嫌到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於24日晚間查緝陳姓犯嫌到案，陳嫌坦承破壞回收箱竊取電池。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林環保人士沙發師傅謝彣達致力推動廢電池回收工作，在雲林縣環保局協助下於環保局旁設立誠實兌換商店，提供民眾自行放置電池回收兌換謝彣達所提供之小沙發等物品。由於無人照看時常遭竊，環保局裝設監視器後果真錄到竊賊犯案畫面。斗六警分局依據影片追查竊賊，極速破案，將陳姓竊嫌依《竊盜罪》移送法辦。

雲林縣沙發師傅謝彣達，多年來持續推動廢電池回收工作，利用閒暇時間將窗簾的剩布及沙發木材做成精美小沙發，當獎勵品讓民眾兌換。為方便民眾兌換，誠實良心商店不曾關門。環保誠實對互換商店去年曾短時間遭竊5次，讓謝彣達無奈喊「小偷不要再來光顧！」，環保局此次公布竊犯照片，請大家幫忙抓竊犯。

斗六警分局23日獲報後立即前往現場調閱監視器，竊嫌徒手破壞電池回收箱，並將箱內的電池搜括一空，警方確認竊嫌穿著特徵之後，隨即依據竊嫌特徵擴大調閱周遭監視器清查，順利調閱到犯嫌所使用的交通工具車牌，其車主為轄區所列管的治安人口，警方立即於24日晚間查緝陳姓犯嫌到案。

據了解，該名陳姓嫌犯年約43歲有毒品前科、慣竊，為警方列管的治安人口，遭逮後坦承偷竊犯行，但也辯稱將偷來的電池贈送與附近遊民。警方訊後依竊盜罪函請偵辦，對於報案後能夠迅速找到偷竊的犯嫌，環保局及謝彣達非常感謝警方的辛勞與努力。

▲警方於24日晚間查緝陳姓犯嫌到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳嫌為轄內列管治安人口，徒手破壞電池回收箱，並將箱內的電池搜括一空。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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