吳怡農談新疆棉：國民黨若覺得中國做得不錯　可以跟大家交代一下

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

瑞典服裝品牌H&M日前發表聲明，指出新疆維吾爾自治區少數民族遭到強迫勞動，因此拒用新疆棉花，但國民黨主席江啟臣認為，在台灣對新疆發生的事情所知真的很有限，建議中共當局與關切的各方讓資訊公開透明，對此，民進黨台北市黨部主委吳怡農27日表示，「如果國民黨覺得中國政府做得不錯，或許他們也可以跟大家交代一下」。

壯闊台灣聯盟27日下午於台大公共衛生所舉辦《後盾計畫》一日營，與會者包括壯闊台灣發起人吳怡農、美國在台協會（AIT）副處長谷立言、前參謀總長李喜明、台大急診主治醫師石富元等人。

▲壯闊台灣發起人、民進黨台北市黨部主委吳怡農。（圖／記者林銘翰攝）



吳怡農會後受訪時表示，台灣應該保留最嚴厲的譴責，給這一切問題的源頭，就是不尊重人權的政黨、不尊重人權的中共，他認同總統蔡英文日前所說，「回到問題的根本，對普世價值的尊重，這才是重點」，如果中國共產黨可以開始尊重人權，理解他們對少數民族的不當對待，相信可以化解大家現在討論的問題。

由於這次抵制新疆棉事件，國民黨主席江啟臣認為，在台灣對新疆發生的事情所知真的很有限，中共當局與關切的各方應該讓資訊更加公開透明，讓更多人了解目前新疆採棉工人的工作條件和生活狀況，把一切攤在陽光下，當有助於平息爭議；前國民黨主席洪秀柱則質疑西方傳播錯誤訊息，沒有實地走訪，否則伊斯蘭國家怎會沒有人抗議？

對此，吳怡農則說，中國政府對維吾爾族的對待，相信全世界的媒體、政府都在關心，所有的民主國家都在關心，台灣人民也理當關心，「我不知道這幾位前輩，他們認為什麼樣的資訊還不夠清楚」。

吳怡農指出，全世界都認為中國政府正在侵犯人權，不過這對中國政府也是個機會，可以跟全世界更清楚地交代，他們是否認同這個普世價值，「如果國民黨覺得中國政府做得不錯，或許他們也可以跟大家交代一下」。

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