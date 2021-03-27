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張亞中連珠炮飆罵黨內天王們　趙少康臉超僵...洪秀柱急緩頰

▲▼可能參戰國民黨主席的朱立倫、趙少康、張亞中等人，共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱立倫、趙少康、張亞中等人共同出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

孫文學校校長張亞中出席「護憲保台論壇」，並於演講中連珠炮飆罵「黨內天王」，更點名現任黨主席江啟臣拿不出能解決兩岸問題的政策，拿香跟拜民進黨，黨魂喪盡，也批評左正東「沒有執政就不敢講」的說法。坐在一旁的、左正東、趙少康等人一臉尷尬，論壇主辦人、國民黨前主席洪秀柱則連忙勸他別生氣、好好講、慢慢講，也開玩笑稱張亞中，總是叫好不叫座。

張亞中強調，兩岸關係不妥善處理，台灣必然永無寧日。若他當選黨主席，主張與對岸簽署和平協議備忘錄。很遺憾，台灣政治人物卻始終不願意找出解決的方法，社會對兩岸關係也是「集體弱智」，除了使盡各種齜牙咧嘴的民粹語言，衝著對岸狂喊，卻沒有人願意真正冷靜下來，為台灣找出一條生路。

張亞中批評，民進黨正好希望兩岸的敵對關係永遠不要解決，因為，敵對的兩岸關係，對於民進黨操弄「仇中」、「反中」與「台獨」更為有利。所以黨內天王不處理兩岸的敵對狀態，不能創造和平，不就等於是替民進黨當幫凶嗎？

他指出，更悲哀的是，當民進黨向美國一面倒時，黨內天王們卻只會把「經濟靠大陸，安全靠美國」的論調當成咒語，以為這種兩面騎牆的主張，就足以為台灣脫離困境，可以討得選民支持。然而任何有政治學基本常識的人都知道，政治與經濟可以分家嗎？經濟不也是屬於安全嗎？

另外，張亞中認為，有了和平的兩岸關係，對美、對歐、對日的對外關係才能對中華民國產生有利的加乘效果。如果兩岸敵對難題不能解決，兩岸不能和平發展，我們只能成為外國政府手上的一顆棋子，被利用、被糊弄或被犧牲。

「黨內有些人總是拿香跟著民進黨拜，他們總說要回應主流民意，然後告誡大家，沒有選票就拿不到政權，沒有政權就什麼都別談。」張亞中批評，然而這個論調的結果是什麼？看到了嗎？是越輸越慘，是輸到靈魂喪盡，黨不成黨。試問，創黨的理想，現在還剩下什麼？在目前本黨處於劣勢的狀況下，難道天王們還要用同樣的說詞，繼續糊弄大家嗎？

▲▼可能參戰國民黨主席的朱立倫、趙少康、張亞中等人，共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱立倫、趙少康、張亞中等人共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

張亞中宣示，如果他當選黨主席，會立刻與對岸進行協商，談出一個有共識的和平備忘錄版本，並將此一版本交付全體黨員公決，獲取全黨的共識，然後將它作為2024年大選的政見。屆時國民黨的總統候選人必須遵照全黨共識，以這個共識的版本為主要政見，承諾在黨重新取得執政權後，以這個版本為基礎，與對岸協商簽署和平協議。

至於備忘錄原則的具體構想，張亞中說明，他的兩岸主張的最基本依據，就是中華民國憲法，拿來作為和對岸協商的基礎。中華民國憲法是一部以「整個中國」為主權範圍的憲法，與對岸憲法所規範的主權範圍大致重疊，因此，對大陸的主權來說，它包含大陸與台灣在內，兩岸都是整個大陸的一部分。由於兩岸的主權是重疊的，因此，基於各自憲法的義務，雙方都應不容許分裂整個中國的主權。

張亞中強調，然而目前在整個中國的主權下，分別存在著兩個政府，我認為這兩個政府是相互平等的憲政秩序實體，因此我們要向對岸提出，在彼此保證不分裂整個中國主權的前提下，應相互接受對方政府為平等的憲政秩序實體。兩岸「分治不分裂」，是我對兩岸定位的基本看法。

他主張依據「分治不分裂」的兩岸定位，與大陸協商簽署和平協議，同時在和平協議有效的前提下，彼此保證不向對方使用武力。

此外，張亞中說，兩岸在國際上也應採取相互尊重與合作的原則，共同維護「整個中國」主權的完整與對方的利益。對於國際政府間組織，我方不挑戰大陸，但在和平協議有效的前提下，大陸也必須接受我們至少以觀察員身份參加，以代表台灣；或者採行「兩岸三席」的方式處理，也就是，一席代表台灣、一席代表大陸，一席代表「整個中國」。如此一來，也就徹底解決了我們最關切的武力犯台與國際參與的問題。

▲▼張亞中出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

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