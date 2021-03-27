保護新疆棉！陸「反封殺」品牌　胡錫進：該多點包容

▲新疆棉花風暴何時了。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

西方國家和國際各大品牌陸續宣布抵制新疆棉，大陸國內再次集體出現「反封殺風潮」。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文不像往常強硬，反而有降溫意味。他表示，所有人都有表達自己情緒的權利，愛國是一回事，但是面對這次危機事件，應該要有包容一面。

胡錫進文章稱，所有網友都有權利表達對H&M、耐吉等西方公司的憤怒和不滿，所有明星都有權利作出停止與那些公司合作的選擇。 如何表達和行動，是他們的權利。 當那些西方公司發出損害新疆棉花聲譽的聲明時，他們就應當對出現這樣的反彈有所準備。

▲瑞典跨足國際的快時尚品牌H＆M，捲入新疆棉花爭議。（圖／路透）

胡錫進表示，這不意味著中國市場與那些公司的「絕交」，更不意味著對他們的「封殺」。 這是一場危機，要解決這場危機，各方都需努力，包括他之前說的，相關公司需要同時與美國博弈，不能將所有它們從美國受到的壓力轉嫁到中國方向上來。 那些公司所屬的國家政府也要採取保護這些公司的綜合措施，不能在新疆政策上一味跟著美國跑。 他們應當看到，那樣做危害到了這些公司。

胡錫進說，從中國國內來說，希望圍繞這件事的情緒表達是原生態的，政府方面繼續保持最大限度的超脫。 輿論場上的強勢聲音則應當有這樣的意識：事情、尤其是這麼大的事情要比喊出和踐行一個口號複雜。 在我們表達情緒和願望的時候，也一定要接受這樣的複雜性，給博弈在道義層面留下空間。

胡錫進也注意到，那些外國品牌在中國大陸的幾乎所有門店都正常開著，只有極個別門店「暫停營業」的消息，沒有出現對那些品牌經營業務的現場阻撓和對它們員工的當面冒犯。 只是很多門店的顧客少了，顯得冷清了。 更大的影響來自股市，H＆M和耐吉在星期四都出現股價大跌。 綜合來看，很緊急的事態中保持著邏輯和界限。

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進說，就中國國內來說，愛國主義作為原則，希望它是絕對的。 針對一個具體事件時，我希望對怎樣做愛國的定義和甄別則能夠不那麼絕對，要有包容的一面。

到這次危機，胡錫進認為，「一些人可能從此告別一些品牌，他們對自己情緒的負責態度值得尊重，但這不意味著其他人一定要效仿他們的某種社會性強制。」 他不希望我們的社會涉及大眾生活領域的「政治正確」是密不透風的，留下一些縫隙是必要的。 就對外博弈來說，社會主流的態度和聲音需要清晰傳達給世界，但對個體性選擇以及細看下的參差不齊，則不應太較勁。

最後，胡錫進表示，不知道自己寫這個帖子能在輿論場上收到什麼樣的即時反應，但對自己的善意能夠被讀懂很有信心。 從某種意義上說，就是為了捅破一些「艱難的話題」而存在的。