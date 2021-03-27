　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

保護新疆棉！陸「反封殺」品牌　胡錫進：該多點包容

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉花風暴何時了。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

西方國家和國際各大品牌陸續宣布抵制新疆棉，大陸國內再次集體出現「反封殺風潮」。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文不像往常強硬，反而有降溫意味。他表示，所有人都有表達自己情緒的權利，愛國是一回事，但是面對這次危機事件，應該要有包容一面。

胡錫進文章稱，所有網友都有權利表達對H&M、耐吉等西方公司的憤怒和不滿，所有明星都有權利作出停止與那些公司合作的選擇。 如何表達和行動，是他們的權利。 當那些西方公司發出損害新疆棉花聲譽的聲明時，他們就應當對出現這樣的反彈有所準備。

▲▼瑞典跨足國際的快時尚品牌H&M，捲入新疆棉花爭議。（圖／路透）

▲瑞典跨足國際的快時尚品牌H＆M，捲入新疆棉花爭議。（圖／路透）

胡錫進表示，這不意味著中國市場與那些公司的「絕交」，更不意味著對他們的「封殺」。 這是一場危機，要解決這場危機，各方都需努力，包括他之前說的，相關公司需要同時與美國博弈，不能將所有它們從美國受到的壓力轉嫁到中國方向上來。 那些公司所屬的國家政府也要採取保護這些公司的綜合措施，不能在新疆政策上一味跟著美國跑。 他們應當看到，那樣做危害到了這些公司。

胡錫進說，從中國國內來說，希望圍繞這件事的情緒表達是原生態的，政府方面繼續保持最大限度的超脫。 輿論場上的強勢聲音則應當有這樣的意識：事情、尤其是這麼大的事情要比喊出和踐行一個口號複雜。 在我們表達情緒和願望的時候，也一定要接受這樣的複雜性，給博弈在道義層面留下空間。

胡錫進也注意到，那些外國品牌在中國大陸的幾乎所有門店都正常開著，只有極個別門店「暫停營業」的消息，沒有出現對那些品牌經營業務的現場阻撓和對它們員工的當面冒犯。 只是很多門店的顧客少了，顯得冷清了。 更大的影響來自股市，H＆M和耐吉在星期四都出現股價大跌。 綜合來看，很緊急的事態中保持著邏輯和界限。

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進說，就中國國內來說，愛國主義作為原則，希望它是絕對的。 針對一個具體事件時，我希望對怎樣做愛國的定義和甄別則能夠不那麼絕對，要有包容的一面。

到這次危機，胡錫進認為，「一些人可能從此告別一些品牌，他們對自己情緒的負責態度值得尊重，但這不意味著其他人一定要效仿他們的某種社會性強制。」 他不希望我們的社會涉及大眾生活領域的「政治正確」是密不透風的，留下一些縫隙是必要的。 就對外博弈來說，社會主流的態度和聲音需要清晰傳達給世界，但對個體性選擇以及細看下的參差不齊，則不應太較勁。

最後，胡錫進表示，不知道自己寫這個帖子能在輿論場上收到什麼樣的即時反應，但對自己的善意能夠被讀懂很有信心。 從某種意義上說，就是為了捅破一些「艱難的話題」而存在的。

ET快訊
長榮貨櫃堵住高速公路！　「大塞車」陸網瘋傳
愛穿Nike炫富GG了！　288萬網美秒改口：我穿的都假貨
拿8938個1元硬幣羞辱女移工！雇主曝她惡行　2小時後改口道
快訊／高雄新船剛下水就「側翻」！　觀禮民眾尖叫
雇主給移工薪資「8938個1元硬幣」　勞動局怒：丟台灣人的臉
快訊／國道1號火燒車！南下黑煙狂竄　車流大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長榮陸上也堵住了！陸網瘋傳：高速公路也「大排長榮」了啦

拆100座村民祖墳建自家宗祠　安徽流氓4兄弟涉刑案122起重判25年

保護新疆棉！陸「反封殺」品牌　胡錫進：該多點包容

亞馬遜傳全面封殺「中國棉」　陸賣家：原料疑「來自新疆」就下架

基格辛：美中無休止競爭可能帶來災難性衝突

HUGO BOSS總部硬起來！改聲明「不用新疆棉」秒被3陸藝人切割

陸棉花協會：新疆棉花不缺訂單！有沒有BCI都不造成積壓

IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後還是被出征：別想又神隱！

陸推「黑珍珠餐廳指南」PK米其林　台北6間餐廳入榜

西方向新疆問題「扣帽潑髒水」　王毅：不會得逞

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

長榮陸上也堵住了！陸網瘋傳：高速公路也「大排長榮」了啦

拆100座村民祖墳建自家宗祠　安徽流氓4兄弟涉刑案122起重判25年

保護新疆棉！陸「反封殺」品牌　胡錫進：該多點包容

亞馬遜傳全面封殺「中國棉」　陸賣家：原料疑「來自新疆」就下架

基格辛：美中無休止競爭可能帶來災難性衝突

HUGO BOSS總部硬起來！改聲明「不用新疆棉」秒被3陸藝人切割

陸棉花協會：新疆棉花不缺訂單！有沒有BCI都不造成積壓

IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後還是被出征：別想又神隱！

陸推「黑珍珠餐廳指南」PK米其林　台北6間餐廳入榜

西方向新疆問題「扣帽潑髒水」　王毅：不會得逞

農心集團創辦人逝世！熱銷「辛拉麵」命名真相曝　非來自超辣口味

女移工遭「8938個1塊錢」羞辱！勞工局看傻　雇主竟嗆：1元不是錢？

蹭一波新疆棉花！直播主「1小時銷售額1億」　千萬人搶買

10人中彈「至少2死」！美維吉尼亞州海灘爆槍擊　1槍手被擊斃

「小龍女」斜槓立委！高嘉瑜被抓包「兼職啦啦隊」　天母胖虎是她…

長榮陸上也堵住了！陸網瘋傳：高速公路也「大排長榮」了啦

游錫堃「譴責暴政」：抵制新疆棉是人權問題不是政治問題

崑山科大無懼少子化風暴　碩博士班全系首度所滿招

土投對決！味全挑戰首次2連勝　運彩仍看好悍將

玩抖音豔遇「援交妹」　他豪擲8萬買點數慘被封鎖：連見面都沒有

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

陸網喊抵制Nike！　「34.6萬人狂搶」新鞋一秒缺貨

孕妻1天拿5次包裹！尪跟蹤「目睹真相」氣炸：離婚

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

「千年一遇」最正班導師　網暴動：我要入學

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

小偷輕鬆偷珠寶　老闆一看原因快氣昏

「好像被剝皮」　新生兒雙腿沒皮膚

新疆農民機械化採棉影片曝光！

抵制H＆M還不夠！愛迪達上熱搜第一

華春瑩秀「美國黑奴採棉花」照片反擊

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

更多熱門

相關新聞

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

H&M因拒用新疆棉被大陸網友抵制，風波也延燒至NIKE、Adidas等跨國品牌，許多大陸藝人都因此結束於相關品牌的代言合作。瑞典傢俱品牌IKEA因未請大陸藝人代言，最初「成功神隱」沒有遭到大量抵制，但26日開始有許多網友注意到IKEA其實也發表過拒用聲明，開始在微博上展開出征。

若全球抵制新疆棉　中國恐損失百億

若全球抵制新疆棉　中國恐損失百億

西方向新疆問題「扣帽潑髒水」

西方向新疆問題「扣帽潑髒水」

產量佔全球25% 新疆特產還有它...1月已遭美國禁止進口

產量佔全球25% 新疆特產還有它...1月已遭美國禁止進口

華春瑩秀「美國黑奴採棉花」照片反擊

華春瑩秀「美國黑奴採棉花」照片反擊

關鍵字：

新疆胡錫進棉花抵制反封殺

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

鳳梨被女網友嗆「台客」

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面