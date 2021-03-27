F-5E失事指「共軍侵擾讓壓力加重」　吳怡農：中共打壓台灣是事實

▲壯闊台灣聯盟發起人吳怡農。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海，造成飛官一死一失蹤，民進黨台北市黨部主委吳怡農事後在臉書表示，「隨著共軍不間斷的侵擾，我們飛官、後勤及戰備訓練的壓力，日益加重」。對此，吳怡農27日表示，「我並不是說某一個事件的發生，是某一個人的決策造成的」，但是中共對台灣的威脅、造成軍備上的壓力，相信沒有任何人有任何意見。

壯闊台灣聯盟27日下午於台大公共衛生所舉辦《後盾計畫》一日營，與會者包括壯闊台灣發起人吳怡農、美國在台協會（AIT）副處長谷立言、前參謀總長李喜明、台大急診主治醫師石富元等人。

▲壯闊台灣聯盟舉辦《後盾計畫》一日營。（圖／記者林銘翰攝）



吳怡農會後受訪時表示，共軍對台灣的侵擾是現況，中國共產黨對台灣的打壓也是事實，他覺得不需要做太多討論，但是當台灣面對外侮的時候，常常有人認為砲口應該向內，這是很奇怪的事情，他認為不需要在敵我立場這麼清楚的事情上面浪費太多口水。

吳怡農指出，他支持且認同國防部對這件事應該要檢討，找出問題的原因改善制度，這才是對的方向，自己也全力支持，而且不只是這次F-5E的事件，還包括之前的F-16、再之前的F-5E、黑鷹直昇機等事故。

吳怡農認為，在過去這段時間發生一連串的飛安事件，相信國人都希望全面性的檢討，讓我們的制度更好，不管是在訓練方面、資源分配、文化制度等方面，希望大家把注意力放在有建設性的事情。

吳怡農強調，我們國家的威脅來自一個地方，這個威脅有許多影響，「我今天並不是要各位說，某一個事件的發生，是某一個人的決策造成的」，現在做這樣的猜測也不適合，但是中共對台灣的威脅、造成軍備上的壓力，相信沒有任何人有任何意見。

吳怡農表示，關於共軍對台灣的打壓，包括訓練、戰備、人員等都受到越來越大的壓力，他認為這應該不需要做太多討論，因為這已經是事實。此外，在這一連串的飛安事件，國人、家屬都應得非常完整的交代，包括過去這一兩年的事件有哪些共同點，以及可以做得更好的地方，才是大家應該花時間關注的議題。

此外，台灣與美國26日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，國防部當晚即證實，2架運8反潛機、1架空警500、4架轟6K、10架殲16、2架殲10、1架運8技偵機，共20架共機擾台西南ADIZ及東南方，創下國防部公布統計以來最多架次的一次。

對此，吳怡農則說，從中共軍機擾台的次數及路線圖，「可以清楚看到他越走越近，離台灣越來越近」，不只是在台灣防空識別區的西南邊，現在已經繞到東南邊，他希望大家清楚了解，這個只可能越來越嚴重，「過去一兩年頻繁地發生，只會越來越近」。

吳怡農認為，台灣現在只有一個選擇，面對這樣的政府、解放軍，我們要做好什麼準備，包括國防事務有很多需要改革、改善的地方，以及軍民合作才可能建立最好的嚇阻力，所以這不只是國防部的工作，台灣要抵抗中共的打壓，全民也應該把這個當作自己的事情。

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