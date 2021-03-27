血腥棉花發展計畫！　戰狼畫師新作藏7細節狂酸BCI及歐美

▲大陸戰狼漫畫家烏合麒麟發表最新插畫「血腥棉花發展計畫」。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名漫畫家「烏合麒麟」今（27）日以「血腥棉花發展計畫」（Blood Cotton Initiative－BCI）為題發表最新插畫。插畫內容針對近期「新疆棉花」事件，在畫中細節裡狂酸事件主角BCI及提出制裁新疆的歐美西方勢力，讓大陸網友紛紛翻出「顯微鏡」，展開一場「大家來找碴」的尋找畫中細節風潮。

▲雇主稱棉花的器具暗諷全球知名運動品牌。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

《北京日報》報導，這幅題為——Blood Cotton Initiative （血腥棉花發展計劃）的畫裡，描繪的是一群用白色尖帽遮臉的記者和警察，在棉花地圍著一個稻草人進行採訪，而他們背後是正在採收棉 花的非裔人群。

這則漫畫推出後，短短2小時內便獲得數十萬點閱，不少人也點出畫中7處隱藏的細節。首先，插畫名稱為Blood Cotton Initiative，縮寫正好是「BCI」，暗諷新疆棉事件中的組織「Better Cotton Initiative（良好棉花發展計劃）」

▲「血腥棉花發展計畫」畫作中枯樹上吊著受迫害的農奴。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

其次，畫中用來稱棉花的彎勾，像極了全球知名運動品牌NIKE的標誌。插畫左半部則是一棵枯樹，仔細一看便可以發現，樹上吊著幾名看似奴隸的農民，樹幹上還寫著鮮紅色的「HM」字樣，除影射事件開端的「H&M」外，也有「HELP ME」的含義。

▲畫中記者、雇主及警察都戴上象徵白人主義至上的「3K黨」標誌性白色尖帽。（圖／翻攝北京日報）

畫中除了採收棉花的農民，包括記者、警察及雇主都戴上「3K黨」標誌性的白色尖帽，左下方的警察半跪姿態，讓人聯想起發生在美國的警察跪壓鎖喉佛洛伊德致死事件。同時，「3K黨」也代表著美國南北戰爭後一群以白人至上、歧視有色人種的瘋狂種族主義者。

▲畫中警察跪姿隱喻跪壓鎖喉佛洛伊德致死事件。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

值得注意的是，有著「BBC」麥牌的記者無視被吊在樹上的人、受壓迫的農奴，反而採訪一個包著頭巾的稻草人。而這個稻草人的左手被換成了一隻血淋淋的人手，然而，稻草人背後則是有一名被砍去左手的農奴，暗指西方媒體無視現實，扭曲真相。

