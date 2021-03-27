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游錫堃「譴責暴政」：抵制新疆棉是人權問題不是政治問題

▲▼立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

瑞典服裝品牌H&M發表聲明拒用新疆棉花，在中國大陸引發抵制浪潮，部分網友除要求品牌退出中國，更四處要求藝人表態。對此，立法院長游錫堃27日表示，台灣應該支持這些為受迫害新疆人發聲的實際行動，不只維護人權，更該共同譴責暴政，「唯有人權被重視時，和平才會存在。

游錫堃27日中午在臉書發文，表示抵制新疆棉已經不是政治問題，而是人權問題。

游錫堃指出，人權是現今全球民主世界崇高的普世價值，過去也曾有許多黑心商品或是血汗勞工的原因導致商品被抵制，而這一次則是因為中國嚴重侵犯新疆人權，相信許多民眾都因此不能接受含有新疆血棉花的商品。

游錫堃說，中共迫害新疆，不只血汗奴役，現在全球媒體已有報導多項證據指向中共正在造成維吾爾人的文化滅絕，美、英、加、歐盟等國甚至頒布了防止維吾爾人強迫勞動的法案予以譴責。

游錫堃也說，現在更有超過150個人權團體發起抵制2022年北京冬奧，持續施壓冬奧的贊助商，甚至該進一步建議考慮移地舉辦。

游錫堃提到，美國人權鬥士馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）曾說過，「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義」。對於中國這樣的行為，台灣應該支持這些為受迫害新疆人發聲的實際行動，不只維護人權，更該共同譴責暴政，「唯有人權被重視時，和平才會存在」。

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