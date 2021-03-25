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大陸小三通禁運鳳梨酥　對話曝光...業者急問驚呼：誰通知的？

▲福記餅店鳳梨酥 。（圖／取自台北市市場處）

▲鳳梨酥 。（資料照／取自台北市市場處）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

中國大陸對台下鳳梨禁令，3月1日起台灣鳳梨禁止外銷至中國大陸，嚴重衝擊農民生計。民眾黨立委高虹安爆料，接獲糕餅業者陳情，24日起鳳梨酥在小三通又被禁止。業者25日曝光訊息內容，24日中午接獲禁止鳳梨酥進口的訊息後，業者都相當震驚，因為時效30天以內的糕點多是仰賴小三通運輸，更擔心未來可能還會限制其他糕點。

高虹安24日在經濟委員會質詢踢爆此事後，農委會主委陳吉仲回應，經跨部會了解訊息後，並沒有所謂鳳梨酥遭中國片面禁止進口的事情。

對此，一名糕餅業者高先生向《ETtoday新聞雲》表示，農委會指的是透過「正貿」管道沒有被禁止，但糕點因保存期限及貨櫃運輸成本等限制，長期以來主要是透過小三通輸到大陸，海關一直都是直接與業者溝通，沒有透過官方，因此發布禁止鳳梨酥的訊息也是直接通知業者。

高先生指出，他長期採購台灣糕餅到大陸的電商平台販賣，但24日中午，海關突然通知小三通物流業者，暫時不能進口台灣的鳳梨酥。

▲▼鳳梨酥在小三通被禁運，業者得知消息後都相當緊張。（圖／讀者提供）

▲鳳梨酥在小三通被禁運，業者得知消息後都相當緊張。（圖／讀者提供）

由於3月初大陸才祭出鳳梨禁令，大陸媒體曾指出不排出鳳梨酥等糕點也可能受到影響，因此業者聞訊後都相當緊張，擔心不只鳳梨酥，未來還可能衍伸限制其他糕點。

高先生也提供微信群組的訊息，群組內有超過15家業者，24日約中午11點半接獲物流業者通知：「今接海關通知這週開始，鳳梨製品、如鳳梨酥，成分有鳳梨的一概不收」；此外，物流業者還提醒，「夥伴們注意了，不然一過來就要被扣貨了」，造成不便深感抱歉。

▲▼鳳梨酥在小三通被禁運，業者得知消息後都相當緊張。（圖／讀者提供）

▲鳳梨酥在小三通被禁運，業者得知消息後都相當緊張。（圖／讀者提供）

根據對話內容，群組內的業者得知消息後都相當震驚，詢問「誰通知的」、「不知道這通知哪裡來的」，還有業者直呼「天阿」，可見相當恐慌、驚訝。

隨後，物流業者下午2點再向糕餅業者發出緊急通知，「食品成分含有鳳梨成分商品暫時不收，造成不便請見諒」，並表示，如這週預計到倉貨物，有含鳳梨成分，提醒業者盡早處理，請勿到倉，預計可出貨時間，會再另行通知。目前台灣業者僅能透過集中叫貨的方式因應，從正貿管道輸往大陸。

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