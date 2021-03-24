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陸爆再禁「台鳳梨酥」進口！微熱山丘：未接獲相關通知

▲▼微熱山丘－鳳梨酥。（圖／取自微熱山丘　SunnyHills粉絲專頁）

▲微熱山丘回應鳳梨酥被禁一事。（圖／取自微熱山丘粉專）

記者蕭筠／台北報導

大陸繼3月對台下鳳梨禁令後，今（24）日民眾黨立委高虹安又爆料指出，即日起鳳梨酥在小三通也被禁止，而被禁理由曝光是因鳳梨酥成分有豬油，而豬油裡恐含有美國豬肉的萊克多巴胺藥物。對此，以土鳳梨酥聞名的「微熱山丘」稍早作出回應表示，針對鳳梨酥傳被禁一事尚未接獲相關通知。

立委高虹安今下午在立法院經濟委員會質詢時表示，有接獲物流業者陳情，即日起鳳梨酥在小三通已被禁止，理由是鳳梨酥的成分有豬油，而豬油裡面可能含有美國的萊克多巴胺藥物，並要求經濟部趕緊因應。

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針對鳳梨酥有無被禁，微熱山丘僅表示：「目前品牌尚未接獲相關通知。」並強調其鳳梨酥並未使用豬油，而日前微熱山丘鳳梨酥才傳出上萬盒訂單遭大陸代理商棄單，急在臉書團購社團銷貨，不過業者解釋代理商是合理調整訂單數量，對品牌營運影響不大，至於網路團購情事，為代理商自行銷售手法，也派人進行溝通。

另，一名在長三角地區從事兩岸貨貿的台商稍早也受訪指出，陸方早禁止台灣豬肉製品輸入大陸，因此今年進口時，大家都會避免含有豬油的產品，至於含植物油的鳳梨酥，「目前走正貿渠道的都正常進口、正常賣，沒有問題。」他指出近日確有聽說部分經營小三通的台商反應，在把鳳梨酥帶到大陸時，因有些品牌含豬油、有些用植物油，買方、盤商為避免爭議決定整批不收，但「目前看起來，大陸對鳳梨酥還沒有『一刀切』，全面禁止只是謠傳。」也沒收到正式公文。

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