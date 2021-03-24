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獨／「未收到禁鳳梨酥公文」　台商：怕麻煩「先直接拒單」

▲▼ 台灣鳳梨酥在大陸電商照賣 。（圖／翻攝 大陸拼多多電商）

▲ 台灣鳳梨酥在大陸各大電商正常出售 。（圖／翻攝 大陸拼多多電商）

記者任以芳／台北報導

本月1日台灣鳳梨禁止外銷到大陸，民眾黨立委高虹安24日爆料，他接獲兩岸物流業者陳情，從今（24日）起鳳梨酥在小三通被禁止。對此，在華南一帶做物流的台商向《ETtoday新聞雲》記者私下透露，目前都沒有接到大陸官方正式的禁止公文，不過，兩岸有些做物流的業者考量「政治問題」，先前只要是鳳梨相關產品一律拒絕接單，就怕惹麻煩。

據了解，兩岸貿易管道走小三通、平潭、或是一般貿易（正貿、大貿）。截至目前，《ETtoday新聞雲》記者詢問華南、華中、華北的台商企業，尚未收到大陸政府「主動」發公文禁止台灣鳳梨酥進口，反倒是兩岸相關業者怕被貼上標籤。

針對立委爆料，台灣鳳梨酥不能進口大陸。對此，一位不願具名的華南台商向《ETtoday新聞雲》記者表示，目前，台灣順豐速運還是可以寄送鳳梨酥，最多一次寄三公斤，但最新規定「不能含有蛋黃」，大陸知名電商平台還是搜得到台灣鳳梨酥。不過，有台灣集貨業者擔心惹麻煩，乾脆拒絕鳳梨酥訂單出口到大陸。

鳳梨酥資料照。

▲ 截至今日，大陸官方沒有發布禁止台灣鳳梨酥的公文 。（示意圖／ETtoday資料照）

另一位從事小貿生意的陳姓台商向《ETtoday新聞雲》記者表示，「不用等到大陸主動禁止，相關業者已經嚇得半死！」打從3月1日起大陸禁止台灣鳳梨輸入，從事物流或集貨的業者開始「揣摩上意」，尤其是大陸物流業者只要接到鳳梨相關產品，寧可拒收也不願意冒風險，萬一被海關刁難，不是退運就是銷毀。

鳳梨酥事件也有點類似去年「標籤事件」烏龍翻版，陳姓台商說，當時傳出台灣出口到大陸的貨物遭被擋，因為對岸海關要求台灣來的貨物，必須標註「Made in Taiwan, China」、「中國台灣」、「中國台北」等字樣，否則一律退運。儘管台灣關務署對澄清，「大陸海關並未發布新措施」，一堆台商挫哩等！

陳姓台商自己爆料，當時有一批貨物正要從台灣出口到大陸，大概價值上百萬台幣，雖然大陸官方確實沒有發出「紅字頭文件」要求正名，只有海關發出提示消息，誰也不敢賭運氣，最後，自己花錢把一整個貨櫃改標籤。

海基會前副董事長高孔廉也向《ETtoday新聞雲》記者表示，「沒有聽說對岸禁止台灣鳳梨酥的消息。」唯一可以確定的是，因為兩岸關係不好，對方只會一直挑毛病，政治問題不改善，雙邊經貿只會處於十分詭異氛圍。
 

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