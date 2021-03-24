獨／「含豬油鳳梨酥」早被禁　正貿台商證實：都賣加植物油

▲在大陸銷售台灣特產的業者，透過一般貿易渠道進口含植物油的鳳梨酥，在大陸商店正常銷售。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／北京報導

立委高虹安24日爆料，兩岸物流業者陳情，今日起鳳梨酥在小三通被禁止，因成分含有豬油，引發外界擔憂，大陸是否全面禁止台灣鳳梨酥進口。對此，《ETtoday新聞雲》記者採訪長三角地區從事兩岸貨貿的台商，他表示，其實陸方早就禁止台灣豬肉製品輸入大陸，所以今年進口時，大家都會避免含有豬油的產品，至於含植物油的鳳梨酥，「目前走正貿渠道的都正常進口、正常賣，沒有問題。」

該名台商在大陸從事兩岸貨貿多年，並在長三角專營台灣特產於大陸銷售，他表示，雖近日確有聽說部分經營小三通得台商反應，在把鳳梨酥帶到大陸時，因為「有些品牌含豬油、有些品牌用植物油」，買方、盤商為避免爭議，決定整批不收，但「目前看起來，大陸對鳳梨酥還沒有『一刀切』，全面禁止只是謠傳」，也沒有收到正式公文。

▲立委高虹安在立法院經濟委員會質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，兩岸貿易分為一般貿易（正式貿易、正貿、大貿），和小三通（小貿）兩種，雖同樣屬於國際貿易程序，但小三通因是兩岸政府為便利於福建與台灣民生物資之運送，簽訂的小額貿易條款，一般具有通關時效快、免批文、稅率低等特點，被廣泛運用在食品、水果等的進出口報關。

此次傳出拒收台灣鳳梨酥的，正是經由「小三通」輸入大陸的貿易方式，加上大陸剛暫停台灣鳳梨進口，難免引發聯想。對此，台商表示，以他進口台灣特產，都是走正式貿易，也就是一般貿易渠道為例，近年其實早已因陸方禁止台灣豬肉製品輸入大陸，導致他們在挑選產品時，要特別避開使用「豬油」的品牌。

▲經營兩岸一般貿易，也就是正式貿易渠道的台商，把含植物油的台灣鳳梨酥擺上貨架銷售。（圖／受訪者提供）

但另一位上海台商也坦言，若兩岸關係不佳、陸方檢疫越來越嚴格，「小三通」等兩岸貨貿渠道的便利性就會降低，不再可能「睜一隻眼閉一隻眼」，「像之前鳳梨釋迦等水果在口岸被卡很久，放到壞了還沒通關，業者血本無歸，就是例子。」

立委高虹安24日在立院質詢時表示，接獲兩岸小三通物流業者陳情，大陸海關通知鳳梨酥這一周不准通過小三通出貨，理由是鳳梨酥含豬油，可能會有美國萊劑。她說，台灣出口管道分為小三通及一般正式貿易，鳳梨酥等生鮮食品經小三通較快速，正貿抽驗會拖1個月。

在此之前，由於台灣今年開放萊豬，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在1月27日的例行記者會上就表示，「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入，海關也加大力度檢疫」；後台灣防檢局進一步說明，台灣生鮮肉品跟加工品，自2014年11月大陸就宣布暫停，也就是台灣豬肉產品近年本來就不會輸出到大陸。

再者，含有豬油鳳梨酥不能賣到大陸也不讓人意外，有福建台商表示，之前台灣有一款十分熱賣的知名泡麵因為內含蔥燒豬肉料理包，幾乎所有電商平台下架，現在只有少部分業者為了消庫存，仍在部分管道銷售。

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