高虹安爆小三通禁台灣鳳梨酥　經濟部次長：會儘快去了解

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

中國大陸對台下鳳梨禁令，從3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷至中國大陸，嚴重衝擊農民生計。台灣民眾黨立委高虹安24日爆料，稍早接獲糕餅業者與物流業者陳情，今（24日）起鳳梨酥在小三通又被禁止。對此，經濟部次長曾文生表示，「會盡快去了解」，這樣做法應該被譴責。

高虹安24日於經濟委員會質詢時表示，上午11時左右接獲糕餅業者與物流業者陳情，接獲大陸海關口頭通知，本週開始包括鳳酥在內的鳳梨製品，一概不收，詢問經濟部是否掌握相關情資。

對此，曾文生表示，「會盡快去了解」，中國大陸在貿易上，有不正常的手法，政府不樂見，也覺得不合理，這樣做法應該被譴責，而且台灣到目前為止沒有萊豬進口，這不是正常的貿易手段，對兩岸關係不是好事。

高虹安指出，兩岸目前的有正貿和小三通兩種物流管道，其中生鮮食品或保存期限較短之加工品如糕餅類，多以小三通方式輸陸，若小三通管道中斷，茲事體大，經濟部若未能即時掌握，情蒐能力可能有待加強。

高虹安也憂心，2020年的出口大陸的生鮮鳳梨產值約為14.9億元，以鳳梨酥為大宗之糕餅類，輸出陸港澳之產值更高達30億元！

此外，高虹安強調，他在質詢中是引述大陸今日頭條新聞報導中所述，用意是提醒經濟部，早在2/27陸媒和網路輿論即有禁運鳳梨酥之訊息，質詢的簡報中，也特別寫明這些文字是出自陸媒，希望經濟部能多收集相關輿論情報。

至於有糕餅業者聲稱禁止鳳梨酥進口是謠言，高虹安說，他在質詢中明確指出， 被通知不收的是「小三通」渠道，會影響到的是保鮮期一個月內的鳳梨相關製品，方才查網路電商平台，該糕餅業者鳳梨酥食品資訊寫「保存期限60天」，走的是「正貿」而非」小三通」。

最後，高虹安再次強調，她本著為民服務精神，透過問政質詢過程，提醒經濟部有收到業者此一資訊，除了請部會盡快核實之外，也點出未來被禁運其他貨品之可能性及經濟部情報收集、預先防範等重要性，希望少部分媒體和網友勿錯置概念、混淆視聽。