42m瀑布上自拍…她腳滑「友急拉」兩人慘墜亡！　戲水民眾目睹嚇壞

▲丹齊格（右）為了救艾妮（左）一起被沖下瀑布慘死。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／編譯

巴西23歲女子艾妮（Any Caroliny Duarte）日前和朋友一起到一處瀑布戲水時，她就直接站在瀑布邊自拍，沒想到突然腳滑整個人往後倒，另一名朋友上前想拉住她，結果因水的衝擊力太強，兩個人都直接掉下瀑布，而底下的民眾也都當場目擊兩人慘死。

▲奇科瀑布（Chicao Waterfall）有42公尺高。（圖／翻攝自Facebook）



根據《太陽報》報導，艾妮14日和一群朋友到巴西南部隆德里納市（Londrina）的奇科瀑布（Chicao Waterfall）戲水。當時艾妮就站在42公尺高的瀑布邊緣自拍，沒想到突然往後滑倒，而站在一旁的31歲友人丹齊格（Fernando Danziger）立刻衝上前想抓住她，結果因水的衝擊力太強，兩人就一起掉到瀑布下。

▲救難人員抵達時兩人早已身亡。（圖／翻攝自Faceboo）



據了解，當時他們倆個掉落到瀑布底下，撞擊到水底下的岩石，而在場的所有遊客，包含一些兒童在內全都目睹整起意外經過，全都嚇得立刻打電話報警。但當地非常偏僻難行，儘管當局緊急出動直升機救援，但當他們抵達時，艾妮跟丹齊格都早已身亡。

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