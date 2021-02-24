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夫詐保狠推孕妻墜谷　詭異「帶妻走向懸崖」！奪命前一刻影片曝

▲▼狠夫疑詐保害死孕妻畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Schengen Story News）

▲狠夫疑詐保害死孕妻畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Schengen Story News）

記者葉睿涵／編譯

土耳其一名40歲男子哈坎（Hakan Aysal）與孕妻賽姆菈（Semra Aysal）在蝴蝶谷（Butterfly Valley）甜蜜自拍時，妻子卻墜落高約300公尺的懸崖，當場死亡。警方展開調查後懷疑，這一切都是哈坎為詐領保險金所精心策畫的謀殺橋段，卻遭哈坎否認。最近，有遊客向警方提供了一支疑為賽姆菈生前最後身影的影片，讓哈坎的嫌疑大增。

據《太陽報》報導，事發當時，哈坎與妻子賽姆菈一同到位於土耳其東南部城市穆拉（Mugla）的蝴蝶谷遊玩，並在一處懸崖邊自拍。倆人在當地停留了3小時後，懷有身孕的賽姆菈卻墜落高約300公尺的懸崖，釀成一屍兩命的悲劇。

詭異的是，哈坎在事發後並未表露出任何一點悲傷的情緒，甚至還被發現，他在意外發生前竟重砸40萬土耳其里拉（約新台幣160萬元）為妻子買下意外險，而且唯一的受益人還是他自己。他在妻子死後也一再違背妻子的遺願，用賽姆菈的名義申請貸款，讓警方不禁懷疑，這一切都是哈坎為詐領保險金所精心策畫的謀殺橋段。

儘管如此，哈坎依舊否認殺害賽姆菈。他表示，「當時拍完照片後，我妻子把手機放回她的包包，後來她叫我把手機拿給她，我就站起來，接著聽到她的尖叫，在我伸手從包包裡拿出手機轉身時，她已經不見了。」

A husband posed for a selfie with his pregnant wife moments before allegedly pushing her from the 1,000ft cliff they...

Posted by Angels up in heaven xx on Tuesday, February 16, 2021

在警方公開調查哈坎後，一名遊客發現，自己竟錄下了賽姆菈生前在懸崖上的最後身影，於是立即將影片提供給警方以協助調查。從影片可見，哈坎一路引導著賽姆菈走下懸崖，並朝大海的方向走去。倆人在影片最後停在一塊岩石後面，開始欣賞起地中海的景色。拍攝這段影片的遊客表示，他當時就覺得哈坎的行為十分怪異，並預測他們可能會掉下懸崖。

警方目前正在觀察這段影片，以對哈坎進行調查。檢察官在開庭時表示，哈坎的行為明顯是有預謀的，他帶著懷孕的妻子在懸崖頂上坐了3小時，唯一的原因是他要確保周圍沒有人，這樣他才能將對方推下懸崖摔死。

而賽姆菈的弟弟約爾庫（Naim Yolcu）也痛批，「當我們去認屍時，哈坎卻坐在車裡，我們的家庭都被毀了，但哈坎甚至沒有表現出任何一點悲傷的情緒。他還不顧我姐姐的反對，以姐姐的名義借下了3筆貸款。」約爾庫也對哈坎表示自己購買保險的原因是因為自己熱愛極限運動的言論表示懷疑，他指出，「哈坎恐高，一個恐高的人還能做什麼極限運動呢？」

►蝴蝶谷懸崖浪漫自拍　丈夫下秒伸手狠推！害孕妻墜300m高空1屍2命

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土耳其蝴蝶谷保險金Hakan AysalSemra Aysal

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