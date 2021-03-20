孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

▲馬丁絲死後留下2歲大的兒子和丈夫。（圖／翻攝自推特「@CrimesReais」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一名懷胎8月的女子，日前被人發現陳屍在新荷蘭（Nova Holanda）的家中浴室，死時已被開腸剖肚，嬰兒也被人從子宮取出消失無蹤。

綜合外電報導，警方獲報後撞開家門，在浴室中看見恐怖景象，21歲的馬丁絲（Pamella Ferreira Andrade Martins）躺在地板上，腹部被剖開，8個月大的嬰兒已經被人取走。

時間相隔不久，一名尚未公布身分的22歲女子抱著一名死嬰來到醫院，並告訴醫生她剛靠自己生產後不久，不小心和嬰兒一起滾落階梯，希望醫生幫忙救救孩子。然而測試結果發現，該名女子根本沒有過懷孕或生產的痕跡。

▼馬丁絲被殘忍殺害。（圖／翻攝自推特「@CrimesReais」）

女子的包包裡還被發現藏有做案用的刀子，而且她在馬丁絲被殺害的當天，曾被人目擊過與馬丁絲在一起。馬丁絲的家人告訴警方，該名女子想要孩子想到瘋了，甚至說過「不惜一切手段也要得到小孩」，此外也有家人說馬丁絲被該名女子鎖在浴室裡已有一段時間。

警方已將殺人女子逮捕並展開調查，驗屍官將對馬丁絲的孩子進行解剖驗屍，後續將會判定確切死因。馬丁絲和丈夫育有另一名2歲大的兒子，如今已和他們天人永隔。