王定宇親揭8000元租屋處格局　急撇「不可能跟女孩子共用衛浴」

▲王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委王定宇上周被爆與同黨發言人顏若芳同居，聲稱是向對方以8000千元的價格租房，雙方強調彼此是房東、租個的關係。而王定宇於15日受訪時表示已退租，另外也在政論節目上向妻子道歉，承認與發言人顏若芳同居確實不妥，另外也說明房內格局，是兩間套房各有一套衛浴，絕不可能跟女孩子共用一間衛浴。

王定宇17日晚間在《鄭知道了》節目中表示，網路上有達人對房間格局亂講一通，明明就有四種格局，偏偏要講不適合分租的格局。

王定宇解釋，房子個空間很簡單，大門一進去，左邊一間右邊一間，走進去的空間就是客廳，然後寬一點的走道，然後一間比較大間，一間比較小間，自己是住小的那一間。

現場來賓詢問是否共用一套衛浴？王定宇說，有兩間廁所，「網路上傳的格局不是我住的，我怎麼會跟女孩子共用衛浴。」

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