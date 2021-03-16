分租顏若芳房間8000元太貴　王定宇反擊：玩笑話分不出來？

▲顏若芳、王定宇。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

已婚的民進黨立委王定宇被爆和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，一週內高達5天，顏甚至買早餐並充當王的司機。王定宇15日受訪時聲稱已經「退租」，但他嫌棄「月租8000太貴」一事再度引發熱議。面對媒體追問，他16日受訪表示，「你們怎麼連玩笑話都分不出來呢？」

在同居疑雲爆發後，王定宇15日首度現身立法院，他強調分租一事太太從頭到尾都知情。

至於租屋為何會找上顏若芳？王定宇說，他找好幾個地方，這是其中一個，之後要再找其他住的地方。媒體追問8000元爭議和居住正義議題，他笑說「8000元對我來說還是蠻貴的，一個床位而已。」

顏若芳15日則表示，私事造成公眾資源浪費討論，她深深感到抱歉，並深自檢討。自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。她說，會謹記這次經驗，房子也不再外租，避免誤會。民進黨中央也證實，已同意顏若芳的要求。

對於「月租8000太貴」的說法再度引發熱議，王定宇16日面對媒體詢問時說：「你們怎麼連玩笑話都分不出來呢？」

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