國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「格陵蘭關稅」波及全歐盟？專家：北約信任毀了　中俄等看戲

▲▼美國總統川普希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普渴望將丹麥領地格陵蘭納入美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府為取得格陵蘭所有權，對丹麥等8個北約盟國祭出關稅威脅，令原本就因貿易與安全問題緊張的跨大西洋關係瞬間惡化。《華爾街日報》18日報導指出，這場危機恐將北約推入二戰以來最嚴峻危機，前美國駐北約大使更直言，維繫同盟75年的信任已經粉碎。

川普警告「世界和平岌岌可危」　威脅對8國加徵關稅

川普日前發文警告，「世界和平岌岌可危！」他聲稱若美國不接管格陵蘭，中國與俄羅斯就會搶先一步，更批評歐洲北約成員國應丹麥邀請派兵前往格陵蘭，強調只有美國能確保該島安全，並威脅對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭加徵關稅，直到他們同意美國擁有格陵蘭為止。

但關稅威脅恐怕不只衝擊8個國家，由於歐盟採行共同貿易政策，任何針對個別成員國的關稅措施都可能擴大到27個歐盟國家，等同川普親手摧毀他去年才宣稱達成的美歐貿易協議成果。川普宣布，這些國家將從2月1日起面臨10%關稅，若6月前未達成「完全且全面收購格陵蘭」的協議，稅率將調升至25%。

▲▼ 北大西洋公約組織秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

▲NATO秘書長呂特。（圖／路透）

北約信任基礎動搖　前大使：維繫75年紐帶已斷

北約成立於1949年，建立在西方民主國家命運共同體的理念之上，組織運作不僅依賴軍事設施，更仰賴成員國間的互信與政治團結。美國堅定承諾在盟友遭受攻擊時提供防禦，這一直是北約威懾力的核心基礎。然而，這份信任如今正嚴重動搖。

美國陸軍退役中將、前駐北約大使魯特（Doug Lute）認為，「北約這個組織會存活下來，但維繫它超過75年的信任、這股紐帶已經破碎，因此將無法有效運作。」

歐洲領袖陷兩難　7國發聯合聲明劃紅線

歐洲領袖如今陷入兩難，一方面害怕進一步激怒川普，一方面決心在格陵蘭問題上劃出紅線。丹麥等7個歐洲盟國領袖18日發表聯合聲明警告，「關稅威脅破壞跨大西洋關係，可能引發危險的惡性循環」，並承諾「團結一致、協調應對」。

▲▼士兵們經過位於格陵蘭努克（Nuuk）的北極司令部（Arktisk Kommando）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 士兵們經過位於格陵蘭努克（Nuuk）的北極司令部（Arktisk Kommando）。（圖／達志影像／美聯社）

前北約發言人：唯一受益的是普丁和習近平

過去一年來，儘管對川普處理貿易、俄烏戰爭及跨大西洋關係的方式深感不滿，歐洲國家仍避免公開批評，北約秘書長呂特（Mark Rutte）去年夏天甚至稱呼川普為「爸爸」（daddy），但越來越多歐洲官員擔心，這種討好策略並未奏效。

曾任北約發言人13年的龍傑斯古（Oana Lungescu）直言，這場風波終將損害美國的世界地位，「美國就像歐洲一樣，在這個更危險的世界需要朋友和盟友。我看到唯一受益的只有普丁和習近平，他們一定正在點爆米花等著看戲。」

丹麥911後力挺美國　如今貢獻遭漠視

諷刺的是，北約唯一一次啟動共同防禦條款第5條，正是在2001年911恐攻後支持美國。阿富汗戰爭中，丹麥人均陣亡率更是所有北約國家中最高，包括美國在內，如今川普政府卻稱過去的貢獻不影響當前決策。副總統范斯近期向《福斯新聞》直言，「25年前做了件聰明的事，不代表現在不會做蠢事。」

川普對北約第5條的承諾一直搖擺不定，第一任期到訪北約總部時未如往常做出例行的防衛承諾便已震驚盟友。2024年競選期間，他曾稱會鼓勵俄羅斯對國防開支未達標的盟國「為所欲為」。上周他也發文寫道，「我懷疑當我們真正需要北約時，他們是否會在那裡。」

相關新聞

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

在川普上任即將滿一年之際，台美談判的初步結果終於揭曉。然而，美國商務部目前公布的內容相對簡略，也引發各界不同解讀。

反制川普　歐洲2大報復手段曝光

反制川普　歐洲2大報復手段曝光

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

川普格陵蘭北約關稅歐洲

