王定宇為同居風波道歉了！「4個抱歉」坦承錯誤：最對不起這些人

▲王定宇說明「4個抱歉」。（影／翻攝自YouTube／鄭知道了）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委王定宇日前被週刊直擊，他和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，引起大眾譁然。王定宇昨（16）晚也列出「4個抱歉」承認不妥，希望事情可以告一段落。

王定宇昨晚在政論節目「鄭知道了」提到，對於這次事件他有4個抱歉，第一是讓支持他的朋友擔心，很不好意思，第二是對他的家人，包括他太太那邊的親戚，不少人也因為這件事被影響。

第三則是對顏議員及他的家人抱歉，一個女生被酸民寫成這樣，一定不好過，第四則是這段時間消耗太多媒體資源在這件事，實在很不好意思。

▲王定宇再次聲明，「這就是個租屋事件」。（資料圖／記者屠惠剛攝）



王定宇表示，他太太從頭到尾都知道他在外面有租一個空間，但事情被爆出時她仍然很不高興，因為已經影響到她的家人，媒體還去寫一堆10年多前的事情，「我現在可以講，那幾乎都不是真的」，「她的親友看到去問她當然會不高興」。

王定宇也說，他太太是風浪都見過的人，當年被威脅生命都見過了，但這件事不可能讓她愉快，而且感到困擾、委屈，「對她真的很抱歉」。

被問及決定租屋前，難道沒想過被拍到會解釋不了？王定宇則承認不妥，「確實孤男寡女不應該生活在同一個空間下」，但房子是閒置的，屋主也不只顏若芳一個。