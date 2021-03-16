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王定宇一句話暴露本質　蔡詩萍嘆：男人不該讓女人流淚

▲▼顏若芳、王定宇。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

▲顏若芳、王定宇。（合成圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇被週刊直擊和民進黨發言人顏若芳同居後，15日首度露面表示不租了，而一句「8千元房租蠻貴的」再度引發熱議。資深媒體人蔡詩萍16日在臉書發文，表示是寫給王定宇的公開信，「男人不該讓女人流淚！」

蔡詩萍表示，週刊犯不該犯的錯，就是沒一槍斃命，讓當事人有很大的迴旋空間，孤男寡女共處「一屋兩室」，瓜田李下，難以杜悠悠之口，八卦打不死，就是八卦而已，王定宇真正最難處理的還是太座，但不知是身為深綠鐵板選區的委員，老神在在，一點不怕，還是人格特質有「蠻不在乎的」傲慢，竟在事件稍稍緩和後，再現身媒體時說不再租房間、8千元房租太貴，應安靜退租，悄悄搬離顏若芳的家，何必臨去秋波，還打顏若芳一拳？這房客王定宇未免太奧客。

蔡詩萍指出，王定宇沒事，但顏若芳身為民進黨的發言人，不得不因個人私領域的風波，導致公領域發言人的角色被牽扯，須黯然離開工作現場一陣子，如果王定宇委員夠朋友、是條漢子，理應為自己的「不合常理的判斷」，亦即捨立委會館不住，冒著外界必然會誤會的「已婚男租屋單身女房東」的判斷所導致的紛擾，例如顏若芳離開現職，王太太的個人感受等，做出誠心的致歉，而不是「只看到他，對外說八千塊太貴了，這種完全不夠朋友道義的修辭！」

蔡詩萍質疑，如果太貴當初為何要租？怎麼當初不嫌貴？王定宇不是沒選擇，立院會館不用錢，沒東窗事發，王定宇現在繼續當顏若芳的房客，會嫌貴嗎？何況立委照舊做，顏若芳為了租房，導致黨的發言人角色造成黨的難堪而離開，聽到房客嫌貴心情會如何？「我本有心將明月，奈何明月照溝渠！」若他是顏若芳的友人，肯定為她抱屈，抱不平，太不夠道義，太不像條漢子了，「租屋風波，沒有任何直接證據，可以說房東與房客必然如何如何！但，王委員事後這樣輕率，無情的甩鍋，說什麼房租八千塊太貴了，反而暴露他的本質，是無情無義的！」

蔡詩萍認為，是男子漢，就要有男子漢的擔當，8千元付房租貴不貴？不是重點，而是此時此刻，如此甩鍋，必然讓房東顏若芳覺得自己很不值得，「嘆氣之餘，我只能送你王定宇委員一首歌了，你應該聽過的，男人不該讓女人流淚！欸，得了便宜還賣乖的男人，可悲，可憐，可惡，可憎！」

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