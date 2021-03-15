　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏若芳沉潛王定宇沒事　呱吉曾預言：她和蝴蝶姊姊一樣銷聲匿跡

▲▼顏若芳、蝴蝶姐姐、謝忻。（圖／記者周宸亘、張一中、湯興漢攝）

▲顏若芳、蝴蝶姐姐、謝忻。（圖／記者周宸亘、張一中、湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於被媒體拍到和民進黨立委王定宇同居，顏若芳15日表示，記取經驗，房子不再外租，同時為了個人私事影響公務道歉，並自請處分取消對外發言的工作。台北市議員「呱吉」邱威傑就曾預言，顏若芳會和蝴蝶姊姊一樣銷聲匿跡，還有網友留言「預測成功」。

儘管王定宇和顏若芳強調彼此是房客和房東的關係，該事件仍延燒近一週。王定宇15日上午表示，現在已經不租了，從租屋到不租太太都清楚。王定宇還說8000元房租蠻貴的，引發熱議。

顏若芳15日晚間則表示，對於私事造成公眾資源浪費討論，感到抱歉並深自檢討，她近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。

呱吉11日在臉書表示，關於感情問題，多年以前也用這個帳號發過一樣的言論，「如果數個月後，王定宇和想祥一樣繼續趴趴走，但是顏若芳和蝴蝶姐姐一樣銷聲匿跡，操你媽我看不起你這個台灣社會幹」。

對於女性在類似事件中的發展，2019年6月18日，呱吉談到藝人阿翔和謝忻事件，也曾在臉書有類似言論，「我向來尊重自由，也支持通姦除罪化，所以我不打算針對別人感情問題說三道四。但是如果阿翔開個記者會，社會原諒他，讓他繼續工作，但是謝忻卻從此人間消失，我會譴責這個偽善的演藝圈和社會」。

ET快訊
內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫：是性病…1週後尷尬了
爆炸畫面曝！機車撞腳踏車　騎士「滑行40公尺」燃燒...1無
IKEA敦北店出清爆人潮「看不到結帳台」　現場畫面曝
快訊／控女友被馬偕醫性侵　男友出面回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜換下藍襯衫！IG秀「韓流風衣」回春穿搭　韓粉High爆：帥

顏若芳沉潛王定宇沒事　呱吉曾預言：她和蝴蝶姊姊一樣銷聲匿跡

鄭運鵬指控帶頭踩藻礁　陳玉珍PO蔡英文照反擊

朝野立委偕中油人員探勘藻礁　鄭運鵬批：踩進去是什麼意思？

藻礁連署70萬...潘忠政臉書突遭禁　「他們一有機會就要抹黑我」

怎麼救士林夜市？　柯文哲：靠北藝2022年開幕「一次帶起來」

北市觀光活動補助還剩435萬元可申請　三大類優先4月1日起跑

民進黨沒責難陳柏惟「假公民說」　李彥秀：台灣民主的悲哀

快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

柯文哲推北市打卡景點　躺在「關渡碼頭」喝咖啡

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

韓國瑜換下藍襯衫！IG秀「韓流風衣」回春穿搭　韓粉High爆：帥

顏若芳沉潛王定宇沒事　呱吉曾預言：她和蝴蝶姊姊一樣銷聲匿跡

鄭運鵬指控帶頭踩藻礁　陳玉珍PO蔡英文照反擊

朝野立委偕中油人員探勘藻礁　鄭運鵬批：踩進去是什麼意思？

藻礁連署70萬...潘忠政臉書突遭禁　「他們一有機會就要抹黑我」

怎麼救士林夜市？　柯文哲：靠北藝2022年開幕「一次帶起來」

北市觀光活動補助還剩435萬元可申請　三大類優先4月1日起跑

民進黨沒責難陳柏惟「假公民說」　李彥秀：台灣民主的悲哀

快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

柯文哲推北市打卡景點　躺在「關渡碼頭」喝咖啡

美國大學超狂三振魔人！11.2局狂送30K　66%打者都領K

韓國瑜換下藍襯衫！IG秀「韓流風衣」回春穿搭　韓粉High爆：帥

穗珍霸凌事件風向變了！　爆料者直播「大跳(G)I-DLE舞蹈」網傻眼…3疑點被揪出

板橋載瓦斯大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮刀攔車…下一秒超糗

新北永續復育「綠資源」　移植珍貴樹木打造舒適棲身之所

快訊／台中機車撞腳踏車女騎士「滑行40公尺」爆炸！1無生跡1重傷

鏟屎官自己教！德牧「咬球特訓」新手奴才　網笑：汪老師真嚴格

烏克蘭準備武力「收復」頓巴斯地區　烏東衝突情勢加劇

3月12星座運勢：處女成為員工MVP、射手月底準備脫單

新莊文昌帝君聖誕　侯友宜前往參拜贈匾「天下文明」

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

政治熱門新聞

快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

王定宇親自說明「房東房客」疑雲

潘忠政帳號被禁？　臉書發言人證實：涉兒童情色內容

陳時中戰新北？蘇貞昌女兒考驗大　藍議員曝錯愕場面

吳子嘉：王定宇同居是故意爆的

房租8000含司機、早餐...王定宇嫌貴

藻礁公投領銜人臉書遭限制　王浩宇：因為他影射我是同志

王定宇：8000元對我來說還是蠻貴的

快訊／王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」

賴清德自曝是「單親兒童」　憶母親一句話助他走出困境

潘忠政臉書遭限制　羅智強：70萬連署是最強後盾

台北市長之爭！陳時中出戰先看疫情

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

快訊／王定宇：從租屋到不租「太太都清楚」

更多熱門

相關新聞

快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

有關民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被媒體偷拍直擊一事，顏若芳15日晚間表示，她會謹記這次經驗，房子也不再外租，以避免誤會，同時也為個人私事影響公務道歉，並自請處分取消對外發言工作。民進黨副秘書長林鶴明也表示，已同意顏若芳先沉潛檢討，暫不進行對外發言。

王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：世風已日下人心卻很古

王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：世風已日下人心卻很古

房租8000含司機、早餐...王定宇嫌貴

房租8000含司機、早餐...王定宇嫌貴

王定宇神隱6天喊「退租」　趙少康：說詞比較好笑

王定宇神隱6天喊「退租」　趙少康：說詞比較好笑

王定宇：8000元對我來說還是蠻貴的

王定宇：8000元對我來說還是蠻貴的

關鍵字：

顏若芳王定宇呱吉

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

罔腰認了分手男友！「還住一起」

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

呼叫鮭魚！姓名兩字全中吃壽司免費

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面