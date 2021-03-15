顏若芳沉潛王定宇沒事　呱吉曾預言：她和蝴蝶姊姊一樣銷聲匿跡

▲顏若芳、蝴蝶姐姐、謝忻。（圖／記者周宸亘、張一中、湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於被媒體拍到和民進黨立委王定宇同居，顏若芳15日表示，記取經驗，房子不再外租，同時為了個人私事影響公務道歉，並自請處分取消對外發言的工作。台北市議員「呱吉」邱威傑就曾預言，顏若芳會和蝴蝶姊姊一樣銷聲匿跡，還有網友留言「預測成功」。

儘管王定宇和顏若芳強調彼此是房客和房東的關係，該事件仍延燒近一週。王定宇15日上午表示，現在已經不租了，從租屋到不租太太都清楚。王定宇還說8000元房租蠻貴的，引發熱議。

顏若芳15日晚間則表示，對於私事造成公眾資源浪費討論，感到抱歉並深自檢討，她近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。

呱吉11日在臉書表示，關於感情問題，多年以前也用這個帳號發過一樣的言論，「如果數個月後，王定宇和想祥一樣繼續趴趴走，但是顏若芳和蝴蝶姐姐一樣銷聲匿跡，操你媽我看不起你這個台灣社會幹」。

對於女性在類似事件中的發展，2019年6月18日，呱吉談到藝人阿翔和謝忻事件，也曾在臉書有類似言論，「我向來尊重自由，也支持通姦除罪化，所以我不打算針對別人感情問題說三道四。但是如果阿翔開個記者會，社會原諒他，讓他繼續工作，但是謝忻卻從此人間消失，我會譴責這個偽善的演藝圈和社會」。