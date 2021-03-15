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雲林麥寮設第三接收站替代方案　張麗善：要工安絕不可行

記者蔡佩旻／雲林報導

針對近期民眾關心空污問題，據媒體報導指，第三天然氣接收站興建引發的藻礁公投風暴讓政府許諾「藻礁永存」，總統蔡英文詢問台塑集團總裁王文淵能否加速在雲林麥寮興建天然氣接收站，獲正面回應；雲林縣議員林建鴻、麥寮鄉長蔡長昆和麥寮鄉民代表會主席等人今天先後拜會張麗善，轉述地方反對麥寮興建天然氣接收站的聲音。

▲張麗善縣長今受訪表示，雲林縣政府選擇與民意站在一起，支持「護藻礁」及「反空污」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善縣長今受訪表示，雲林縣政府選擇與民意站在一起，支持「護藻礁」及「反空污」。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，雲林縣政府選擇與民意站在一起，支持「護藻礁」及「反空污」。面對六輕工業區若要替代三接收站管線需再增加180公里的潛在危害，在無法確認工安零風險情況下，經濟部次長曾文生今天鄭重澄清說明，麥寮不是、也無法成為觀塘第三接收站的替代方案，希望經濟部能落實執行。

張麗善指出，護藻礁反空汙是全民共識，雲林縣特別重視工安，因為我們已擁有亞洲最大石化區，該區遭過3000個儲槽，儲槽本身就是高風險，如果又增加天然氣接收站，是不是會增加安全風險？這個部分必須跟民眾站在一起，做一個全體並保護生命財產的重視。

「這部分我們希望中央能夠做長遠的規劃與明智選擇，長達180公里如此高風險的，可能在以埋管、有氣爆高風險、高成本是否須用麥寮港成為第三接收站，我想，中央已經表達非常清楚，我們希望台塑公司能夠站在全民立場來思考，也必須要與地方政府做通盤考量。」

雲林縣環保局長張喬維指出，依「北部液化天然氣接收站第二期計畫第四次變更暨原新建計畫第七次變更環境影響差異分析報告」會議紀錄，應評估揮發性有機物(VOCs)逸散具體減量作為，含評估更新設備元件為無洩漏型閥件等之可行性；因天然氣儲存及輸送具潛在的危害性，往往因天然災害、人為疏失或機械故障等因素而引起火災爆炸時，氣化體積量大且現場將產生極高的熱輻射，造成搶救不易，導致重大的財產損失及人員傷亡。

張喬維說明，統計六輕工業區由2003年至2020年間共發生57次工安事故，若興建天然氣接收站，其輸送管線須穿越公用碼頭腹地，輸送距離將長達約4公里，及天然氣接收站海水取水口位置規劃於既有南防波堤外側，勢將破堤並須將海水取水口再遷移至外海，除工程浩大且大幅提高危險性外，亦將對生態造成不利影響。

張喬維強調，雲林縣政府針對空氣品質改善，歷年推動多項管制措施，其中針對六輕工業區燃煤電廠訂定全國最嚴電力設施加嚴標準；目前在縣府末端加嚴的要求下，其氮氧化物(NOx)排放濃度及硫氧化物（SOx)濃度遠低於標準值，甚至比燃氣排放的標準更低，站在守護鄉親生命財產安全，以及面對亞洲最大石化區內超過三千個儲槽的高風險之下，雲林縣府一定會強力展現「工安第一」的優先考量。

▲張麗善縣長今受訪表示，雲林縣政府選擇與民意站在一起，支持「護藻礁」及「反空污」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲六輕麥寮工業區為亞洲最大石化區，廠內超過三千個儲槽。（圖／記者蔡佩旻攝）

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