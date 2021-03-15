台西五港村反風車自救會抗議　推圍籬、衝警人牆險爆衝突

▲民眾要求立即停工，並試圖衝破警方人牆要推倒圍籬進入工地，最後警方強力戒護下，抗爭群眾才退到外圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台西鄉五港村反風車自救會今（15）日上午40多名成員前往風力發電機組工地拉布條抗議，民眾要求立即停工，並試圖衝破警方人牆要推倒圍籬進入工地，最後警方強力戒護下，抗爭群眾才退到外圍，並搭起帳棚揚言長期抗爭；在場達德能源集團執行長潘正綱請示公司決定停工，抗議民眾上前遞交陳情書，暫解戰況。

上周五（12日）達德能源公司與自救會召開協調會，自救會仍要求風電必須距離村落1500公尺，但達德認為法定距離是250公尺，致雙方難達協議，談判破裂不歡而散，今天上午發動40餘人趕到工地拉布條抗議，村民情緒激動叫罵要求停工；警方為避免發生意外，即在工地門口圍籬以人牆戒護，不料群眾情緒高張，有人試圖衝破警方防線並合力要推倒搖圍籬，最後以優勢警力將群眾驅離門口，並要大家冷靜，才化解衝突。

▲台西鄉五港村反風車自救會今（15）日上午約40名成員前往風力發電機組工地拉白布條抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

五港村反風車自救會祕書凌晨訓等人表示，風機距離村庄最大餐廳僅220公尺，距離民宅只有285公尺，周邊全都是養殖魚塭，擔心機組電磁波、噪音影響環境及健康，自救會要求工程立即停工，移遷到距離村庄1500公尺以上，否則不排除長期抗爭。

遭到自救會恐嚇、攻擊的風電公司幹部潘正綱，持續與現場自救會群眾溝通。潘正綱解釋，上周五召開協調，對於自救會訴求，公司理解。但有些涉及法律事項，這是政府的規定，公司也要遵守。其他風機完工的縣市也都依照此規定興建運轉，並沒有什麼重大影響，我們願意將村民的意見轉達給政府瞭解，讓政府訂定全國一致的標準。

潘正綱對於自救會揚言進一步抗爭，表示，我們不會也不能屈服於暴力恐嚇之下，工程已被迫停工4次，希望自救會能夠理性溝通，共創雙贏。

▲抗爭群眾退到外圍後搭起帳棚揚言長期抗爭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西五港村風電工地距離村庄最大餐廳僅220公尺，距離民宅只有285公尺，周邊全都是養殖魚塭，村民擔心機組電磁波、噪音影響環境及健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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