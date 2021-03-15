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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨發動1450抹黑藻礁公投　國民黨團將蒐證向檢方告發

▲▼ 國民黨團召開「藻礁公投 蔡英文白天當總統 晚上當1450」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「藻礁公投 蔡英文白天當總統 晚上當1450」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

民間環保團體發起「珍愛藻礁」公投連署已達70萬份，預計18日上午送交中選會。但在連署送件前，公投發起人潘忠政臉書帳號疑似遭大量檢舉而遭到限制，不能直播、也不能發廣告。國民黨團嚴正要求蔡英文總統、民進黨，不要白天一副誠懇地要和環團溝通，晚上卻發動1450抹紅、抹黑攻擊，並將蒐集相關證據，必要時會向檢方或監院檢舉告發。

國民黨團15日召開記者會，總召費鴻泰表示，早在罷免前高雄市韓國瑜時，就曾發生過類似事件，呼籲臉書不要成民進黨的政治打手，也要求中選會和法務部，不要無視1450利用臉書檢舉的漏洞，公然介入公投連署，國民黨團將在17日安排中選會針對1450干擾、介入公投連署情形做專案報告。

書記長鄭麗文表示，藻礁公投引爆全台高度關注，代表全民願意一同討論重要的生態保護議題，但很遺憾在民進黨黑手操弄下，把此事變得烏煙瘴氣、黑雲重重。

鄭麗文批評，蔡英文宣稱溝通，實際上發動1450在網路上潑髒水，對環團進行人格毀滅戰，把選舉最不堪的奧步全派上用場，連潘忠政的臉書都遭限制，這難道不是1450發動的嗎？

鄭麗文表示，國民黨團將蒐集相關證據，必要時將向檢方、監察院提出檢舉告發，呼籲蔡政府把黑手收回，還給全民一個乾淨的公共言論空間，更別提公投是當年民進黨的神主牌。

首席副書記長、衛環委員會召委陳玉珍則表示，民進黨政府從來都沒有要解決問題，只會解決「提出問題的人」。從蔡英文的「藻礁永存」到台電說有替代方案，再到今年經濟部說沒替代方案，最近最新說法又說是麥寮可為替代方案選項，執政五年的蔡政府，能源政策居然如此反覆。

陳玉珍強調，若蔡英文確實履行「藻礁永存」承諾，大潭三接就該立即停工，做為藻礁保存、環境永存的起手式。

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