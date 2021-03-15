連勝文：參選黨主席是我自己的決定　跟連戰無關

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

有關媒體報導「連戰震怒推連勝文參選」一事，國民黨智庫副董事長連勝文辦公室15日透過聲明稿回應，連勝文所做的任何決定，都是他自己的決定，與他父親無關，「針對是否參選一事，其父親也沒有給予任何指示。」

國民黨主席江啟臣日前接受外媒專訪，稱「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，據港媒《中評社》報導，江啟臣的「中國大陸威脅說」，等於將連戰過去打下的國共交流基礎完全摧毀，讓連戰震怒，此事成為了推連勝文參選黨主席的主要原因之一。

對此，連勝文辦公室15日透過聲明稿回應，連勝文所做的任何決定，都是他自己的決定，與他父親無關，「針對是否參選一事，其父親也沒有給予任何指示」，有人希望連勝文要選或要合作，請來跟連勝文本人談，連主席不會參與此事。

連勝文辦公室呼籲，若有人藉此想要抹紅連勝文，請等到宣布參選後再來也不遲，連勝文必定奉陪到底。何況引用的這種不實的報導，還是出自於港媒、陸媒，令人啼笑皆非，好歹也該引用台媒。

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