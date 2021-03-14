　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怕再被當「小藍」！臨時取消與馬英九同台　柯文哲：另找時間拜訪

▲▼柯文哲出席民眾黨新北市黨部成立前祈福參拜。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席民眾黨新北市黨部成立前祈福參拜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲13日原本安排出席二二八公園福德宮捐贈防疫善款活動，但外傳因為前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安等藍營人士也會到場，柯文哲怕又被貼「小藍」標籤，因此選擇缺席，派台北市副市長黃珊珊參與。柯文哲14日表示，是時間有衝突，自己會另外找時間去拜訪馬英九。

民眾黨14日下午臨時新增行程，黨主席柯文哲與秘書長謝立功等人，在新北市黨部成立前進行祈福參拜活動。柯文哲提到，新北黨部將於21日成立，按照習俗得來土地公廟拜一拜。

關於2022新北的佈局，會不會從藍綠挖人？柯文哲說，他們還在陸續找人，「反正我們都看人才，不分顏色，還在找啦！」

外傳原本13日要跟馬英九同台，卻因為怕被貼標籤而不去，柯文哲表示，因為13日早上有一場城市祈禱早餐會，時間有衝到，所以就拜託黃珊珊多跑一趟。

不過現場媒體質疑，柯文哲所謂的城市祈禱早餐會時間為早上8時30分，跟下午1時30分舉辦的福德宮活動不衝突，柯文哲回應，因為早餐會10時結束，還要趕過去，「我不太想跑。」

至於是不是因為不想跟馬英九同台？柯文哲說，「不會啦！」會找時間另外去拜訪馬英九。

此外，外傳之前立院召委選舉時跟民進黨合作，卻讓國民黨團感到不滿，認為藍白終須一戰，乾脆不用合作。柯文哲表示，政治上朋友要多，敵人要少，民眾黨要按照議題尋求合作對象，不然當小藍、小綠就好了，「所以還是有個政黨自主性，我倒覺得這也不是什麼大問題。」

被問到未來會不會和國民黨合作？柯文哲提到，還是可以，講得有道理就會合作，但若講得沒道理，那也沒人理，民眾黨要走向理性科學的做事風格的話，就會按照議題來討論。

最後，針對馬英九說一國兩制已經死亡，柯文哲回應，他不便去批評馬英九講的話，反正「每天飛機飛來飛去，一下鳳梨又不買了，人家都感受不到你的善意啊，這是大問題嘛！」

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗　為了出國竟有35.7%改變心意
► ET民調／鳳梨被擋　49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法　要求google、臉書為新聞付費
► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8%　趙少康排第三
► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投　高漲聲浪碾壓反對意見

振興一下我們的美麗

ET快訊
怪手怎麼上去屋頂？網歪樓「搬上去組裝的」　內行解答真相
「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！高衩挖洞　邪惡視角曝：好晃
42歲演員「膽固醇休克」猝死！醫：沒這種病　5種人要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

怕再被當「小藍」！臨時取消與馬英九同台　柯文哲：另找時間拜訪

孫大千控鄭文燦「縱容砂石場毀藻礁」　桃巿府反批為選舉蹭聲量

北市不缺水！柯文哲感謝李登輝做這件事　「南部恐怕要從長計議」

旅中退役軍士官暫停發給退休俸　吳斯懷、陳以信提修法「疫情期間不適用」

馬英九提重啟核四　洪申翰：他的無能就是最根本政治問題

增加青年參政　江啟臣：未來不分區立委提名每5名有一名要40歲以下

「德國收賄醜聞」竟見台灣花80萬！　陳以信：駐德代表請來面對

「總統府特勤」用行蹤是機密瞞妻劈腿　真相曝：考核未過假冒軍官

陳柏惟稱罷免連署是「假公民」　鄭照新：這樣的人是民主的毒瘤

傳「江、趙結盟」　連勝文：若是真的國民黨注定再次分裂

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

砸50萬元改裝愛車！2年還改不好　車牌被A走...無辜車主收罰單怒告

怕再被當「小藍」！臨時取消與馬英九同台　柯文哲：另找時間拜訪

孫大千控鄭文燦「縱容砂石場毀藻礁」　桃巿府反批為選舉蹭聲量

北市不缺水！柯文哲感謝李登輝做這件事　「南部恐怕要從長計議」

旅中退役軍士官暫停發給退休俸　吳斯懷、陳以信提修法「疫情期間不適用」

馬英九提重啟核四　洪申翰：他的無能就是最根本政治問題

增加青年參政　江啟臣：未來不分區立委提名每5名有一名要40歲以下

「德國收賄醜聞」竟見台灣花80萬！　陳以信：駐德代表請來面對

「總統府特勤」用行蹤是機密瞞妻劈腿　真相曝：考核未過假冒軍官

陳柏惟稱罷免連署是「假公民」　鄭照新：這樣的人是民主的毒瘤

傳「江、趙結盟」　連勝文：若是真的國民黨注定再次分裂

出道1854天奪一位　「奇蹟女團」Brave Girls爆哭：差點解散

多患1病害死亡速度加快3.5倍！50歲癌男救不回...肚皮有2徵兆危險了

安心亞開球破兄弟連亞魔咒　名字無故遭殃...爆料被李佳穎封鎖

滅絕20年再現！「殭屍魚」有望繁殖成功　還原生態平衡

愛國者治港「進度超前」　港媒：預計五月完成法律修訂

住透天不用怕噪音？網曝「1陷阱設計」不如買大樓：等於假透天

超多人都在犯的畫眉4大誤區！眉鋒太粗小心有「男子氣」

機車前輪胎改裝「手推車小輪子」…甚至沒煞車線！車主動機曝光

防軍事用途！緬甸首顆「人造衛星」遭日本扣留　緬方負責人失聯中

怕再被當「小藍」！臨時取消與馬英九同台　柯文哲：另找時間拜訪

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

陳柏惟：無法尊重假公民

北捷1女搭車突下跪嚎啕大哭　乘客緊急求助對講機竟失靈...

黃捷收噁私訊「吃我剛射出來的XX」

「德國收賄醜聞」竟見台灣花80萬！　陳以信：駐德代表請來面對

陳柏惟稱刪Q是「假公民」團體　宅神：不讀書的把立委當皇帝

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

陳水扁憶起黃芳彥：生前最後傳來的訊息是2首歌

網軍出動了？藻礁公投領銜人臉書帳號被限制

拉法葉艦弊案　74億元歸台添變數

小心閃光彈！蔣萬安情人節曬孕妻放閃　「彼此生命最堅固的依靠」

國民黨催黨費：繳清才能投黨主席

蔡英文突襲國防院　中校穿粉紅襯衫崩潰

北市不缺水！柯文哲感謝李登輝做這件事

陳柏惟稱罷免連署是「假公民」　鄭照新：這樣的人是民主的毒瘤

更多熱門

相關新聞

北市不缺水！柯文哲感謝李登輝做這件事

北市不缺水！柯文哲感謝李登輝做這件事

中南部水情告急，不過台北市翡翠水庫水位穩定，讓台北市長柯文哲13日提出擴大支援用水。面對全台缺水荒，柯文哲14日受訪時表示，台北市是運氣，不過「前人種樹後人乘涼」，感謝前台北市長李登輝過去蓋了翡翠水庫，加上他們嚴格控制上游集水區水土保持，現在首都生活圈沒有缺水問題，而南部恐怕要從長計議，畢竟蓋水庫不是一兩天的事。

洪申翰：馬英九的無能就是最根本政治問題

洪申翰：馬英九的無能就是最根本政治問題

江啟臣、連勝文出席同場活動尷尬碰面

江啟臣、連勝文出席同場活動尷尬碰面

國民黨催黨費：繳清才能投黨主席

國民黨催黨費：繳清才能投黨主席

台灣鬧水荒　柯文哲：現在要超前部署已來不及

台灣鬧水荒　柯文哲：現在要超前部署已來不及

關鍵字：

柯文哲馬英九民眾黨國民黨藍白合

讀者迴響

熱門新聞

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

即／新北刑大天花板竟搜出槍毒

小蠻懷孕5個月「孕肚神隱」！

竹科工程師離職：要完成偉大夢想

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面