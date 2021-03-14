怕再被當「小藍」！臨時取消與馬英九同台　柯文哲：另找時間拜訪

▲柯文哲出席民眾黨新北市黨部成立前祈福參拜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲13日原本安排出席二二八公園福德宮捐贈防疫善款活動，但外傳因為前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安等藍營人士也會到場，柯文哲怕又被貼「小藍」標籤，因此選擇缺席，派台北市副市長黃珊珊參與。柯文哲14日表示，是時間有衝突，自己會另外找時間去拜訪馬英九。

民眾黨14日下午臨時新增行程，黨主席柯文哲與秘書長謝立功等人，在新北市黨部成立前進行祈福參拜活動。柯文哲提到，新北黨部將於21日成立，按照習俗得來土地公廟拜一拜。

關於2022新北的佈局，會不會從藍綠挖人？柯文哲說，他們還在陸續找人，「反正我們都看人才，不分顏色，還在找啦！」

外傳原本13日要跟馬英九同台，卻因為怕被貼標籤而不去，柯文哲表示，因為13日早上有一場城市祈禱早餐會，時間有衝到，所以就拜託黃珊珊多跑一趟。

不過現場媒體質疑，柯文哲所謂的城市祈禱早餐會時間為早上8時30分，跟下午1時30分舉辦的福德宮活動不衝突，柯文哲回應，因為早餐會10時結束，還要趕過去，「我不太想跑。」

至於是不是因為不想跟馬英九同台？柯文哲說，「不會啦！」會找時間另外去拜訪馬英九。

此外，外傳之前立院召委選舉時跟民進黨合作，卻讓國民黨團感到不滿，認為藍白終須一戰，乾脆不用合作。柯文哲表示，政治上朋友要多，敵人要少，民眾黨要按照議題尋求合作對象，不然當小藍、小綠就好了，「所以還是有個政黨自主性，我倒覺得這也不是什麼大問題。」

被問到未來會不會和國民黨合作？柯文哲提到，還是可以，講得有道理就會合作，但若講得沒道理，那也沒人理，民眾黨要走向理性科學的做事風格的話，就會按照議題來討論。

最後，針對馬英九說一國兩制已經死亡，柯文哲回應，他不便去批評馬英九講的話，反正「每天飛機飛來飛去，一下鳳梨又不買了，人家都感受不到你的善意啊，這是大問題嘛！」

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗