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增加青年參政　江啟臣：未來不分區立委提名每5名有一名要40歲以下

▲▼江啟臣出席國民黨新北市青工會總會長交接典禮 。（圖／記者楊蕓攝）

▲江啟臣出席國民黨新北市青工會總會長交接典禮 。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣14日出席新北青工總會長交接儀式，他致詞時表示，過去一年來，國民黨40歲以下的青年支持度已大幅成長，與民進黨的距離，從過去相差3成拉近至1成，此外，他也提出，為增加青年不分區立委的比例，「未來不分區提名，每五名排名要有一名為40歲以下代表。」

江啟臣表示，此刻交接對國民黨意義重大，二週後就是青年節，更讓他想起中國國民黨創立以來就是一個青年黨、革命黨，從興中會、同盟會，革命一路都是青年與熱血。回想126年前興中會，國父帶領的幾乎都是青年軍，他強調，加入中國國民黨、青工會，找回創黨初衷、維持青年熱血面對每樣挑戰是使命。

江啟臣表示，過去幾年台灣民主化後政黨競爭更為激烈、現實。政黨的起落與輸贏在每次投票當下可能就已決定，經歷2021年1月的敗選，一年以來我們是否已經檢討、面對、改進？

「政黨可以退出校園，但是國民黨不能不做青年工作。」江啟臣強調，他也加強與各縣市青年的密切互動，參與了很多青年運動，就是希望國民黨與青年可以有更多的互動、討論。包括恢復革實院講習班，此次立法院新的會期，也透過智庫提出青年議題建議，作為委員問政、立法的參考。

江啟臣表示，國民黨必須站在一起為青年發聲，透過實際行動增加青年對國民黨的認識、認同與支持。他認為「有互動就有認識，有認識就有了解，有了解就可能支持認同」，過去一年來，國民黨40歲以下的青年支持度已大幅成長，更從過去與民進黨的距離，從相差3成拉近至1成。

江啟臣強調，他上任前國民黨內40歲以下青年黨員占比僅不到百分之3，在大約40萬的黨員總數中僅占約1萬，而去年入黨人數則有超過3500人是40歲以下青年，他期許今年在青年的努力下繼續突破。

江啟臣指出，在去年全代會中一章四法中，除了提出希望增加青年在中央委員比例，也要增加未來青年於不分區立委的比例，未來不分區提名，每五名排名要有一名為40歲以下代表，此外，國民黨主張公民權投票年齡下修，要讓青年可以有自己的代議士，在立法機構幫忙監督、立法。

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國民黨主席江啟臣連勝文不分區立委

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