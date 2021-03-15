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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲點出連勝文困境「沒走出自己的路」　應說明和連戰差別

▲連習會,連戰,習近平。（圖／記者曾俊豪）

▲連戰2018年和習近平會面，繼2013年、2014年以及2015年後，第4度與習近平會面。（圖／記者曾俊豪）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席7月將改選，國民黨智庫副董事長連勝文表態考慮參選。有媒體報導，國民黨主席江啟臣「中國威脅說」讓連勝文的父親、國民黨前主席連戰震怒，以致連勝文非參選不可。連勝文15日聲明，參選黨主席是個人決定。對此，民進黨立委林俊憲點出連勝文的困境，建議參選黨主席前說明和連戰的差別。

「參選是自己的決定，那麼參選的本錢又是靠誰呢？」林俊憲15日表示，國民黨主席之爭非常精彩，就連許久未見的連家也加入戰局，最近就有一篇報導指稱連勝文的參選動機，是因為連戰對江啟臣的「中國威脅說」非常憤怒，意圖將國民黨拉回連戰時代的親中方向。

林俊憲指出，連勝文辦公室駁斥這個說法，宣稱一切都是連勝文的決定，但這也證明一件事，從連勝文參選台北市長以來，8年過去了，連勝文始終無法走出自己的路，大家看到連勝文，還是想到連戰，看到連勝文要出來選主席，就會認為國民黨將回到當年連戰「國共合作」的路線。

對於會出現這樣的消息，林俊憲認為，代表社會確實存在相同看法，認為連勝文其實就是連戰意志的延伸，畢竟這幾年來連勝文確實沒有什麼在公共領域的貢獻，突然跳出來要領導國民黨也非常奇怪，雖然連勝文說參選是自己的決定，不過在正式登記前，連勝文還是向大家說明一下究竟「連公子」和「連爺爺」的差別在哪比較好。

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