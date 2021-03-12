三十而立植樹三百　環球科大創辦人帶領種植300棵木苗

▲創辦人許文志博士帶領植樹團隊，進行創校30週年校慶活動，體現「植樹減碳」的環境保護行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學慶祝創校30週年，於今（12）日植樹節舉辦「三十而立、植樹三百」校園植樹，作為校慶活動起手式。環球科大許淑敏董事長表示，環球是台灣綠色大學聯盟的成員，向來致力於「碳中和」的途徑，重視植樹造林以吸收二氧化碳，為青年學子樹立學習標竿，善盡大學的社會責任。

環球科技大學校園廣達三十公頃現已種植一萬棵樹木，樹種多達66種，鳥類及松鼠也超過14種，生態多樣性豐富，打造出兼具環保、樂活、綠美化的森林樂活大學。今年植樹節，在陽春梅雨來臨時，以實踐師生愛護自然生態理念為目的，於環繞校園四周及校內空地，擴大種植300棵台灣牛樟和肖楠，建立環保與休閒兼具的優質學習及生活環境。

董事長許淑敏表示，物質文明看似為人類帶來進步，但是截至2019年底，大氣中的二氧化碳濃度，已經比工業革命之前高出50%以上，有識之士疾呼「碳中和、救地球」，力倡開發低碳能源、工業低碳轉型、生活用能低碳轉型及交通出行低碳轉型，吸收難以避免的二氧化碳排放，環球科大是環境教育的實踐者，持續為綠化環境展開行動。

植樹活動在國際書苑大門前展開，由創辦人許文志博士、董事長許淑敏博士及校長沈健華博士帶領「植樹團隊」，體現「植樹減碳」的環境保護行動，同時鼓勵全校教職員工及學生由自身做起，人人種樹、年年綠化，營造實質「綠色、環保、樂活」的環球科技大學。並在不影響教學活動原則下，提供雲林縣面積最大的活動休閒空間，開放給社區民眾平時運動休閒使用。

▲創辦人許文志博士帶領植樹團隊，進行創校30週年校慶活動，體現「植樹減碳」的環境保護行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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