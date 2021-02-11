揮春慶牛年　德春基金會與環球科大國際生歡度小年夜「有愛無國界」

▲環球科技大學表示，在年節時期，除了闡揚華人特有的過年文化外，讓遠渡重洋的異鄉學子感受到學校師長滿滿的祝福與陪伴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學為了讓受疫情影響無法返國，留在校園的國際學生能感受農曆過年的溫馨，特別舉辦「桃符映環球，揮春慶牛年」寫春聯活動，並與西螺德春基金會攜手，於昨（10）日小年夜，在環球科大學生宿舍圍爐，陪伴同學在異鄉度過「有愛無國界」的春節。

受新冠肺炎疫情影響，在台的國際學生因認同防疫的重要，今年大多數選擇留在台灣度過春節假期。餐會發起人張值蓉同學，出於關愛與分享的慈心，透過連結學校與基金會的幫助，齊心為留宿的國際學生舉辦圍爐餐會，圓夢並貫徹學校培育「有愛有禮環球人」的理念。

▲環球科技大學為讓留在校園的國際學生能感受農曆過年的溫馨，特別舉辦「桃符映環球，揮春慶牛年」寫春聯活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環球科大沈健華校長說，學校期盼今年受疫情影響而無法與家人團聚的國際學生，能過一個溫馨的新年，除寫春聯活動外，感謝西螺德春基金會劉秀容董事長及志工夥伴們，攜手籌備小年夜除舊佈新感恩餐會活動。

環球科技大學表示，在年節時期，除了闡揚華人特有的過年文化外，讓遠渡重洋的異鄉學子感受到學校師長滿滿的祝福與陪伴，使他們在異鄉求學不孤單，留下台灣求學的溫情回憶，在環球科大度過一個「有愛無國界」的春節。

▲環球科技大學於昨（10）日小年夜，在宿舍圍爐，陪伴同學在異鄉度過「有愛無國界」的春節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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