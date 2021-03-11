植樹節憑發票換原生花苗　南投林管處網上教栽種

▲為慶祝植樹節，南投林管處推發票換花苗活動。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

明（12）天是植樹節，林務局南投林區管理處將於上午10時起，在管理處和轄屬工作站等6地，同步辦理「捐發票換花苗」活動，為讓民眾了解各種花苗特性，林管處提前公告花苗種類和適合栽植地點，民眾可上林管處網站查詢活動地點等相關資訊。

林管處今年挑選6種各具特色的臺灣原生種花木，包括小葉赤楠、厚葉石斑木、金毛杜鵑、山黃梔、七里香和台灣肖楠；南投林區管理處處長李政賢指出，金毛杜鵑花期長，七里香可淨化甲醛等汙染物，山黃梔具有清香，厚葉石斑木花果枝可作花材，小葉赤楠適合栽植於都市，無風害的山坡地則可種植臺灣肖楠。

▲南投林管處推發票換花苗活動，圖為金毛杜鵑花。（圖／林務局南投林管處提供）

李政賢補充，樹木的生存之道就是適地適木，只要選擇適合的環境，就是最好的棲地營造，南投林區管理處今年提供的苗木共12000株，民眾只要憑今年1至3月的發票，1張可換取苗木1株，1人限領5株，僅在現場發放，不接受預約保留，送完為止，另需自備提袋領苗。

因應防疫措施，南投林管處提醒有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、有呼吸道感染症狀（含發燒或咳嗽）情形者，請勿參加本活動；活動期間請全程自主佩戴口罩，並應盡量保持社交距離。民眾可上林管處網站：http://nantou.forest.gov.tw/，點選「業務公告」，先行查閱各種苗木之特性及發換地點，再前往換取。



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