屏東林管處植樹月　贈樹苗不忘防疫＋減塑

▲屏東林管處贈送樹苗 。（圖／資料照片，記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處今年植樹月，從3月8日至12日分5天辦理9場次贈苗活動，12日植樹節當天，並結合轄管恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區辦理聯合贈苗，民眾可就近前往領取樹苗，一起植樹減碳愛地球。

屏東林管處今年植樹月贈苗種類都是臺灣原生樹種，有白水木、蘭嶼羅漢松、月橘、春不老、厚葉石斑木、金門赤楠、台灣肖楠等共4千株，不僅適合當地環境且極具觀賞價植，林木本身也可作為其他生物的家。

另為達減塑目的，今年將盛苗容器由原來的塑膠盆全面改為紙漿盆，雖然紙漿盆的成本較高，但對環境友善的效益是無窮的，期待大家能一起以實際行動減碳、減塑，共同愛護地球環境。

今年為防疫考量，屏東林管處贈苗活動將從8日起分5天辦理9場次贈苗活動，8日婦女節為贈苗活動起跑日，是因為地球像我們的母親一樣，孕育著所有的生命，期待大家能一起植樹減碳，為環境盡一份心力。9場次活動中，現場贈苗為3月8、12日二天共6場次，都是早上9點開始。

另為分散人潮，今年嘗試以線上預約領苗方式，民眾現在就可以先依日期點選網路連結，各日期網址如下（3月9日：https://forms.gle/gpnXofJZvGLsVS6j6、3月10日：https://forms.gle/nRCou5WTYnm8eC596、3月11日：https://forms.gle/7afNRZ7SgQY9ywqGA），先上網填寫領取苗木日期、種類後，在3月9、10、11日3天的上班時間（8:30~17:30），分3梯次至管理處領苗。

12日植樹節當天，則結合所轄的恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區辦理同步贈苗活動，民眾可就近領取。

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