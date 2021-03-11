阿嬤厭世慶生「希望我死了」…家人全驚呆　網點破原因：她是天才

▲英國阿嬤慶生許願希望自己死了。（圖／翻攝TikTok／Mal Coles）



記者王致凱／綜合報導

英國德文郡艾希特（Exeter）一個家庭最近幫家裡的祖母慶祝生日，並幫老人家準備了1小塊插著蠟燭的蛋糕。沒想到老人家吹熄蠟燭後，竟許願說，「我希望我已經死了」，讓家人完全傻眼。這段影片近日在網路上爆紅，超過530萬次觀看，還有67萬人按讚，也有網友點出祖母這樣許願的「真正原因」。

根據《每日郵報》報導，來自艾希特的20歲男子柯爾斯（Mal Coles）最近分享了家庭慶祝祖母生日的短片，而這位睿智的老人家似乎已經對生日吹蠟燭的橋段感到厭倦，竟許了一個相當與眾不同的願望說，「我希望我已經死了」。

原PO柯爾斯寫道，「我們根本沒預料到這一點」。在影片中，老人家的家人一開始還被祖母突如其來的這句話嚇到，一時之間沒有反應過來，直到老人家低頭開始撕掉粉紅蛋糕的紙模時，家人才開始爆笑起來。影片還能聽見一個男性的聲音說，「我才正打算要歡呼！我才正打算要歡呼！」。

這段影片在抖音國際版平台上獲得超過530萬人次觀看、67萬人按讚。有網友留言說，「太讚了，讓我想起我阿嬤在96歲生日會上說，『謝謝光臨，希望這是最後一次』」。

另有網友點出，其實是因為說出來的願望都不會成真，所以這位祖母絕對希望還能過下一次生日。網友留言說，「你們都搞錯了！她其實是天才，所以現在至少還要再活一年！」