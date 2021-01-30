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到漢來海港慶生！隔天拉肚子「吐綠色膽汁」　他請3天假損失慘重

▲漢來海港高雄創始店全面升級不加價　取餐攻略看這裡。（圖／記者黃士原攝）

▲漢來海港表示會支付消費者就醫醫藥費，餐費也會全額退款。（圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

台中知名吃到飽餐廳漢來海港，25日晚間陸續接獲客人用餐後有不舒服情況，據悉共有49人用餐後嘔吐、腹瀉、身體不適，12人就醫，其中一名男網友也深受其害，在25日生日當天到該餐廳用餐，結果隔天凌晨上吐下瀉，還吐綠色膽汁，看新聞才知道，「原來我不是唯一的受害者」。

該名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，生日當天到喜歡的海鮮餐廳慶生，之前都在北部的分店用餐，這一次生日則心血來潮到台中分店，沒想到吃完的隔天凌晨開始上吐下瀉，「吐到沒東西之後一直吐綠色膽汁」，還被老婆笑說，因為吃隔夜食物不愛加熱。

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看病時醫生也不確定是什麼原因發病，說是諾羅病毒，又說是流行性感冒，「連續三天沒有辦法上班損失慘重」，後來看到新聞報導才知道「我不寂寞」，當天有去用餐的人幾乎都中獎，「原來問題不是出在我身上，虧我還自責了好幾天，現在知道真相的我真的很火大」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲男網友生日當天到漢來海港慶祝。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出後，不少網友紛紛給予安慰，「店家有說會賠償，你可以連絡店家」、「幸好訂位跟我說沒位置，不然也跟你一樣了，替你拍拍」、「我公司聚餐超愛吃這一家的，吃兩年了終於有理由換家了」、「每年除夕都會去吃，但在高雄，不過也是會擔心」。

漢來總公司表示，因陸續接獲客人在25日晚間用餐後有不舒服情況，於28日停業一天消毒。據悉共有49人用餐後嘔吐、腹瀉、身體不適，12人就醫，漢來也強調，將會支付消費者就醫醫藥費，餐費也會全額退款。台中市食安處也要求業者暫停營業3天。
 

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