高雄警局五虎將「弄獅」挨轟　官場現形記！苓雅分局歉：同仁自發

記者吳奕靖／高雄報導

網傳一段高雄市警察局苓雅分局長梁東山生日時，同事幫忙慶生的畫面，但沒想到其中苓雅分局轄內的五個派出所長一時興起「舞龍舞獅」畫面，被解讀成為「拍馬屁」，對此苓雅分局表示：「有關本次網路社群媒體中流傳本分局同仁為分局長慶生影片致生觀感不佳部分，本分局深感歉意並注意檢討改進」。

▲高雄市苓雅分局長慶生會影片，其中片段被截圖質疑 。（圖／民眾提供）

這一段畫面全程為1分24秒，主要是因為苓雅分局長梁東山在20日生日，同仁給他一個驚喜，就選在分局裡替他辦慶生趴。還找來分局長太太以及其他來賓，不過這一段1分24秒裡頭，有一段五個派出所長即興演出的舞龍舞獅畫面，結果被截圖質疑：「綵衣可以娛親，舞獅可以升官」。

▲高雄市苓雅分局長慶生會影片，其中片段被截圖質疑 。（圖／民眾提供）

對此，苓雅分局做出三點聲明：首先強調梁東山分局長到任之後，藉由每月聯合勤教場合，公開為同仁慶生，為表達分局對同仁的關懷。本次慶生會是分局長不知情之情況下，所安排之慶生活動，以表達分局同仁之心意與祝福。第二，影片中弄獅片段，事前並未安排此表演片段，純粹係同仁於當下歡樂氣氛下之即興演出，並無刻意安排。同時對於造成觀感不佳部分，本分局深感歉意並注意檢討改進。

▲高雄市苓雅分局長慶生會影片，其中片段被截圖質疑 。（圖／民眾提供）