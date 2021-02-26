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幫小一女兒辦生日趴「狂噴1萬3」　清單曝光！人夫傻眼：正常嗎

慶生,生日,蛋糕,蠟燭（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一對夫妻最近幫小一女兒籌辦生日趴，由於家裡空間不大，所以決定到餐廳訂包廂，後來他震驚發現，總開銷竟高達1萬3000元，於是詢問老婆是否有替代方案，結果得到「這花費很正常」的答案，讓他有苦說不出。

網友在PTT發文提到，女兒今年小學一年級，下個月過生日，他和老婆想邀請一些好朋友，舉辦生日派對，由於總人數多達15人，他們家普通三房根本塞不下，於是決定到附近餐廳訂包廂，讓賓客能夠盡興。

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他接著直呼，「結果包廂低消要7000元，買兩個8吋蛋糕要4000元，給小孩的生日禮物也要2000元，覺得有點太貴了，畢竟我們家沒有房租可以收，我也沒有年薪300萬，本來想看看有沒有替代方案，結果老婆跟我說這個花費很正常。」

▲▼生日,慶生,蛋糕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這讓原po不禁無奈，「可能是貧窮限制了我的想像力，也可能是老婆花我的錢，所以不痛不癢，現在小學生辦個生日派對1萬很正常嗎？不過，我已經付訂金給餐廳和蛋糕店，有掛也來不及了。」

對此，鄉民紛紛回應，「有錢真好，小孩開心就好，只是滿足大人的虛榮心罷了」、「娶了老公主再養個小公主」、「生日不是帶乖乖桶去學校，讓同學唱生日快樂歌就好嗎」、「小一辦這個小孩哪懂，只想要禮物而已，根本就媽媽的炫耀趴吧」、「買台PS5小孩記一輩子」、「這其實就是你老婆想辦，小孩只是理由而已」。

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