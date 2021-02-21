黃偉哲信守承諾　親訪台南左鎮區為百歲人瑞慶生祝壽

▲台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝的陪同下，提前拜訪楊洪梅葉阿嬤，與眾多家族成員一起為阿嬤唱生日快樂歌祝壽，並親自牽阿嬤的手切蛋糕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲3年承諾，將親自為楊洪梅葉阿嬤百歲慶生祝壽，22日是阿嬤的百歲生日，黃偉哲市長21日在社會局長陳榮枝的陪同下，提前拜訪楊洪梅葉阿嬤，與眾多家族成員一起為阿嬤唱生日快樂歌祝壽，並親自牽阿嬤的手切蛋糕，楊洪阿嬤對於市長信守承諾到訪祝福感到驚喜，滿臉笑意向黃偉哲市長表達感謝。





黃偉哲市長表示，就任以來一直感謝市民的託付及期許，也不忘對市民的每一個承諾。黃偉哲祝福阿嬤福如東海長流水，壽比南山不老松，希望透過這樣親訪的機會，讓楊洪梅葉阿嬤能夠感受到市府對長輩的敬重與關懷，也讓阿嬤在眾人的祝福與慶賀中，度過一個溫馨愉悅的百歲壽誕。





楊洪梅葉阿嬤出生於1921，今年甫滿百歲，育有4子2女，阿嬤過去與先生務農，含辛茹苦將6名子女拉拔長大，如今四代同堂子女各個事業有成，還有17位孫子和15位曾孫也分別於國內外，在各自的工作領域有相當優秀的表現和成就。阿嬤目前與三子同住，母慈子孝，子孫滿堂，家族氣氛和樂幸福。





社會局指出，目前台南市65歲以上老年人口數計有30萬9千多人，占全台南市人口逾16.5％。為促進高齡者的健康、福祉及社會參與，市府長期推動各項老人福利服務，包括辦理補助中低收入65歲以上免費裝置假牙、肺炎鏈球菌疫苗的施打、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊、獨居老人在宅緊急救援連線服務等多項福利，亦透過社區長青學苑的開設及銀髮衣缽相傳計畫的推廣，協助長者活躍老化，以期達到高齡友善城市的目標，落實黃偉哲市長溫暖大台南的願景。



參與阿嬤慶生會的家族成員多達50位，立委郭國文、台南市議員周奕齊、左鎮區長邱志榮、東區區長陳勝楠、台南市里長事務促進協會理事長辜朝榮、左鎮里長林谷芳、民進黨部祕書吳勝宏、前鄉長吳茂周也親自到場祝賀，十分熱鬧。

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