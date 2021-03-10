王浩宇凌晨喊話藻礁議題：請不要砲口向內　「敵人從來不是彼此」

▲王浩宇凌晨發文，針對藻礁議題喊話「不要跑口對內」。（圖／ETtoday資料照片）



記者林彥臣／綜合報導

藻礁公投議題近日引發民眾的關注，二階段連署也即將送交中選會，對此綠營陣營內部也有不同意見，甚至部份「冷處理派」的意見認為，前桃園市議員王浩宇選擇與環團對抗，激化對立造成社會關注，才會讓公投連署過關。對此王浩宇在10日凌晨喊話，請不要砲口對內，敵人從來就不是彼此。

王浩宇在臉書發文表示，「這兩天，網路上出現許多綠營夥伴對我個人的指教與批評，這些台派、環團夥伴或許被媒體誤導，或對事實只有片段的了解，又或許跟我在面對藻礁公投的理念不同而對我提出不同意見」。

王浩宇指出，遺憾的是，這些前輩都因為對他的評論而遭致嚴重的輿論甚至人身攻擊。林智群律師、 林雨蒼、張宇韶老師...都遇到類似的狀況，看到這樣的狀況，「我感覺非常難過，卻也感到無能為力」。

▲冷處理派的人認為，王浩宇選擇與環團對抗，是造成藻礁公投連署達標的主因。（圖／記者林振民攝）



王浩宇說， 他認為這些參與討論的朋友們，並不是支持他個人，而是出於對2018韓流重演的焦慮，他們對於民進黨現階段面對藻礁公投的態度缺乏信心，希望更正面的與傳遞不實謠言的環保團體對抗，這樣的想法跟我的策略一致，讓我跟這些朋友們在過程中走在一起。

王浩宇解釋，之所以選擇跟潘老師（潘忠政）正面對抗，是因為他跟潘老師的關係過去曾經很緊密，因此非常了解潘老師的個性，「我認為政府除非直接放棄三接，不然潘老師絕對會拼到最後一刻，所以只能對抗到底」。

▲藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者許展溢攝）



王浩宇說，但民進黨內部，也有很多過去跟這些環保團體合作過的夥伴，對於處理公投有不同的想法，認為王浩宇的做法只會激化環保團體，讓公投更為對立，此時此刻，「連我自己都還無法判斷怎樣的作法是最好的作法，只能不斷的互相學習與妥協」。

王浩宇最後喊話，還請大家尊重其他台派夥伴的想法，或許他們對潘老師、環保團體的作法與我們不同，但還是拜託大家互相尊重，「因為，我們的敵人從來不是彼此」。

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