陳吉仲會面環團破局　黃子哲：藻礁當香蕉？請鬼抓藥單

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者高堂堯攝）



記者黃巈禾／台北報導

珍愛藻礁公投連署破50萬份，府院高度重視，盼與環團溝通。農委會主委陳吉仲原訂8日將與環團會面，但環團表示，連署人上看6、70萬，須全力完成整理工作無暇出席。對此，黃子哲認為，陳吉仲插手藻礁爭議，是誤把藻礁當香蕉？與其摸頭不如摸良心。

黃子哲表示，大潭藻礁議題持續發酵，陳吉仲突然跳到第一線變成主角，但怪的是，陳吉仲是農委會的主委，而藻礁保育的業務屬於海洋委員會，三接案也是中油及經濟部的事，陳吉仲插手藻礁爭議，是誤把藻礁當香蕉？還是陳吉仲的能力太強，連喬事也要找陳吉仲？

對此質疑，陳吉仲回應，政府是一體的，像是非洲豬瘟就是由14個部會共同守住。不過，黃子哲質疑，政府一體，但各部會職司不同業務，行政院下有35個二級機關，不是每個部會都去處理非洲豬瘟，藻礁既然非農委會轄管，陳吉仲撈過界就是破壞政府體制，儘管陳吉仲強調過去做過藻礁生態研究的「生態經濟價值」，但現在身分是農委會主委，不是學者，不能越俎代庖，否則就是不倫不類，這與過去農委會的林務局也要負責台灣豬標章申請業務一樣，非常荒謬可笑。

黃子哲提到，陳吉仲對蔡政府在處理藻礁議題上，最大的價值就是，陳吉仲過去參與社運時與環團人士有過交集或交情，但陳吉仲早已背棄當年的價值，否則在萊豬開放的政策上，就不會從「打死都要擋」，轉變成「打死都不擋」，陳吉仲這些昨是今非，或背信忘義，外界當然都看在眼裡，換言之，蔡政府找陳吉仲處理藻礁議題，是找鬼抓藥單，無正當性，也沒公信力，無怪乎環團拒絕陳吉仲邀約溝通，不願被摸頭。

黃子哲還說，如今珍愛藻礁公投超過50萬連署，展現強大的公民意志，而綠營迄今竟還持續有豬隊友去抹黑環團、怪罪國民黨、甚至拿缺電或空汙來恐嚇人民，奉勸民進黨與其摸頭不如摸著良心，與其轉移焦點不如直球對決。