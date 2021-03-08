　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲會面環團破局　黃子哲：藻礁當香蕉？請鬼抓藥單

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者高堂堯攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者高堂堯攝）

記者黃巈禾／台北報導

珍愛藻礁公投連署破50萬份，府院高度重視，盼與環團溝通。農委會主委陳吉仲原訂8日將與環團會面，但環團表示，連署人上看6、70萬，須全力完成整理工作無暇出席。對此，黃子哲認為，陳吉仲插手藻礁爭議，是誤把藻礁當香蕉？與其摸頭不如摸良心。

黃子哲表示，大潭藻礁議題持續發酵，陳吉仲突然跳到第一線變成主角，但怪的是，陳吉仲是農委會的主委，而藻礁保育的業務屬於海洋委員會，三接案也是中油及經濟部的事，陳吉仲插手藻礁爭議，是誤把藻礁當香蕉？還是陳吉仲的能力太強，連喬事也要找陳吉仲？

對此質疑，陳吉仲回應，政府是一體的，像是非洲豬瘟就是由14個部會共同守住。不過，黃子哲質疑，政府一體，但各部會職司不同業務，行政院下有35個二級機關，不是每個部會都去處理非洲豬瘟，藻礁既然非農委會轄管，陳吉仲撈過界就是破壞政府體制，儘管陳吉仲強調過去做過藻礁生態研究的「生態經濟價值」，但現在身分是農委會主委，不是學者，不能越俎代庖，否則就是不倫不類，這與過去農委會的林務局也要負責台灣豬標章申請業務一樣，非常荒謬可笑。

黃子哲提到，陳吉仲對蔡政府在處理藻礁議題上，最大的價值就是，陳吉仲過去參與社運時與環團人士有過交集或交情，但陳吉仲早已背棄當年的價值，否則在萊豬開放的政策上，就不會從「打死都要擋」，轉變成「打死都不擋」，陳吉仲這些昨是今非，或背信忘義，外界當然都看在眼裡，換言之，蔡政府找陳吉仲處理藻礁議題，是找鬼抓藥單，無正當性，也沒公信力，無怪乎環團拒絕陳吉仲邀約溝通，不願被摸頭。

黃子哲還說，如今珍愛藻礁公投超過50萬連署，展現強大的公民意志，而綠營迄今竟還持續有豬隊友去抹黑環團、怪罪國民黨、甚至拿缺電或空汙來恐嚇人民，奉勸民進黨與其摸頭不如摸著良心，與其轉移焦點不如直球對決。

ET快訊
年領200萬股利！　存股達人「靠這7檔」
皇帝第一次給了誰？　她們「肉身上陣」下場卻很慘
網曝《功夫2》上映日　知情人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲會面環團破局　黃子哲：藻礁當香蕉？請鬼抓藥單

國民黨批民進黨：不做人民對社會議題的意象　反而關心國民黨發展

桃園航空城邁入實質施工階段　天然地界劃分10項分標工程開發

獻花蘇貞昌挨轟　陳以信：本來要拷問他為何台南治安這麼差

54件農藥超標「產地遍佈9縣市」　北市公布批發市場蔬果抽驗結果

傳柯文哲獨厚柯派！嗆中央委員「選上了不起？」　民眾黨急澄清

行政院宣布新任文化部政務次長　現高流董事李靜慧接任

國軍8神力女超人故事曝光　她被金龍徽章「直接釘入」胸膛

王美花鑿井說挨轟！ 黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

奈良美智赴官邸共進早餐　蔡英文：特展是台日友情年重要活動

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

陳吉仲會面環團破局　黃子哲：藻礁當香蕉？請鬼抓藥單

國民黨批民進黨：不做人民對社會議題的意象　反而關心國民黨發展

桃園航空城邁入實質施工階段　天然地界劃分10項分標工程開發

獻花蘇貞昌挨轟　陳以信：本來要拷問他為何台南治安這麼差

54件農藥超標「產地遍佈9縣市」　北市公布批發市場蔬果抽驗結果

傳柯文哲獨厚柯派！嗆中央委員「選上了不起？」　民眾黨急澄清

行政院宣布新任文化部政務次長　現高流董事李靜慧接任

國軍8神力女超人故事曝光　她被金龍徽章「直接釘入」胸膛

王美花鑿井說挨轟！ 黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

奈良美智赴官邸共進早餐　蔡英文：特展是台日友情年重要活動

台南佳里商圈深耕在地接軌國際　劉育菁頒理監事當選證書

鏟肉速度加倍！他激推「3款減肥茶飲」月經順到爆　副作用全歸零

三峽神秘客砸近2億　買象山1層1戶豪宅

基隆特教諮詢服務據點8日開辦　增進慢飛天使學前特教知能

診所跨界與軍事作家合作　顛覆性聚會跳出老派思維

不想連2年沒球打　歐飛登離開妻兒來台打拚

外送員深夜加LINE傳「想交朋友」　女嚇慘：他有我地址

逼人剁手的廚餐具！10項廚房新手也想要的得獎設計

影／台積電跌破600元！分析師曝「變盤3操作」：15500點下積極布局

美眾議院喊話：停止砸錢到「F-35鼠洞」　美軍回應：考慮F-16取代

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

過度砍樹遭罰25萬　憲兵曝3理由

防堵「韓趙聯盟」　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起看HBL

台灣鳳梨在日本超市銷售一空　網友超感動

立院法制局：罷免通過門檻應依職務、選舉方式區分

蔡英文、侯友宜赴HBL賽場「同框」　替冠軍隊伍喝采

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

鄉鎮市長改官派？藥師嘆：開民主倒車

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

「包粽」加持！國民黨團三委員會召委全抽中

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

洪申翰昔日護藻礁稱「三接不蓋也可」　黃暐瀚嘆：他變了一個人

更多熱門

相關新聞

國民黨批民進黨：不做藻礁民調　反而關心國民黨發展

國民黨批民進黨：不做藻礁民調　反而關心國民黨發展

一份民進黨內部民調顯示，52.2％民眾認為國民黨推動公投是為了政治利益。對此，國民黨反批民進黨，民進黨身為執政黨，內部民調不去做人民對這些社會議題的意象做為施政參考，反而關心民眾怎麼看待國民黨，難道民進黨時空錯亂，以為現在還是國民黨執政？

王浩宇爆料環團經手台電7000萬元？　台電：經公開招標與環團無關

王浩宇爆料環團經手台電7000萬元？　台電：經公開招標與環團無關

環團：18日藻礁公投送件後隨時歡迎政府溝通

環團：18日藻礁公投送件後隨時歡迎政府溝通

藻礁、中火只能2選1？環團籲政府走第三條路

藻礁、中火只能2選1？環團籲政府走第三條路

「吉仲幫」坐大位？陳吉仲：水果議題勿導向人事紛爭

「吉仲幫」坐大位？陳吉仲：水果議題勿導向人事紛爭

關鍵字：

陳吉仲黃子哲藻礁

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

小薰當媽了！兒子今年上大學

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

日媒分析福原愛3大顧慮！

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面