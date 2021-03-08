潘忠政被影射拿台電7千萬　詹順貴轟王浩宇「已經無可救藥」

▲詹順貴發文轟王浩宇已經無可救藥。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

前桃園市議員王浩宇影射藻礁公投領銜人潘忠政拿台電大潭電廠興建第三天然氣接收站編的7千萬保育預算。潘忠政今（8日）下午出面回應，是王故意引導所有閱聽人質疑自己是貪財的人，但不會提告，因所有事情都攤在陽光下，這是潑糞人格抹殺。環保署前副署長詹順貴則在臉書批王浩宇已無可救藥。

詹順貴稍早在臉書貼出4張截圖，其中有兩張是106年桃園市大潭段海岸保護工程的決標內容，一筆6810萬，泰新營造股份公司得標，另一筆為工程督導業務，352萬800元，直航租賃有限公司得標，明顯可看出都和環團沒關係。詹順貴發文寫，「王浩宇已經無可救藥，但如果以下是立委林昶佐官方社團，衷心希望林委員可以出來制止一下，不要降低自己的格局。海岸保護工程，是硬體工程，預算是放在資本門，根本不是環團能標、可以拿的，王浩宇當過議員，要影射之前，總可以先查一下預算書吧？或應該向餵資料給你的人要更完整的證據吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼詹順貴在臉書貼出大潭段海岸保護工程決標內容。（圖／翻攝詹順貴臉書）



會提到林昶佐，是因林也發文質疑潘忠政，「台電編列7000萬保育大潭藻礁這麼一大筆的錢到底用在哪裡？」，甚至批評「假環保之名，行自肥之實。」詹順貴發文最後說，「我認識的昶佐委員，對這種事應該會很謹慎，所以，沒怪他，但呼籲他好好約束或處理一下小編！」不過，詹順貴後來補充，謝謝林昶佐通知已協調刪文。

▲潘忠政覺得王浩宇好笑，找機會潑糞，做人格抹殺。（圖／記者許展溢攝）



對此，台電回應，因大潭海岸段遭海浪沖刷後退，所沖刷出的砂石可能會影響藻礁生態，因此台電撥款6000萬元、中油出資約1000萬元經費投入海岸保護工程，並由水利署第2河川局發包工程，相關海岸線保護與整治工程經過公開招標程序，應與環團無關，該工程已於2018年1月完工。

潘忠政下午表示，也不是最近才被攻擊，現在連長期租的房子都被質疑了，針對7千萬的事，後續大家可以繼續看他這麼多年來做環團、家鄉環境工作，是有怎樣目標精神去做，也許可在檢驗過程能夠更清楚，看到他長期以來努力方向，但到底有沒有拿工程一分一毫利益，都攤在陽光下，讓大家來看看到底是在說謊。潘忠政也強調「影片來源可追查，對方刻意拿此影片、圖片影射找機會潑糞，做人格抹殺，覺得好笑，若自己有這樣做，今天就不會站出來開記者會。」